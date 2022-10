Az abasári Tökjó Buli résztvevői nemes versengésre népesítették be szombat délután a Saári Közösségi Házat. A tét nem kisebb volt, mint hogy kié Abasár legnagyobb töke a tavasszal kiosztott tökmagokból kikelt termések versenyében. A legfinomabb tökös sütemény elkészítéséért is elsőség járt. A versenyszabályzat szerint a sütőtököt tartalmazó édességek ázsióját emelte, ha kellően ijesztő díszítéssel látták el készítői. Ezen kívül a legszebb faragott tök elkészítőjének, és a legrémisztőbb jelmez viselőjének személyére is fény derült az este során.