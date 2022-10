– Elérkezett a pillanat, átadhatjuk a Lidl buszmegálló néven elhíresült projektet. Ifj. Sós Tamás keresett meg minket, miután a Lajosváros végén Lidl épült, de nem volt a tömegközlekedéshez összeköttetés. Az ő elképzelése volt, hogy vonjuk be a közösségi közlekedésbe a területet, hiszen sok idős honfitársunknak nincs autója, és egyébként is környezetbarát tömegközlekedést szeretnénk népszerűsíteni. Sós Tamás a Lidllel is tárgyalt, hogy megtudjuk, hozzá tudnának-e járulni a költségekhez – mondta szerdán sajtótájékoztatón a helyszínen Minczér Gábor, Eger alpolgármestere. Hozzátette, 8,9 millió forintból épült meg az új megálló.

Sós Tamás lajosvárosi képviselő elmondta, két és fél éve kezdődött a projekt, a tervek már akkor rendelkezésre álltak, de a Covid miatt megcsappant a város költségvetése.

– A Lidl észak-magyarországi vezetősége nyitott volt a kezdeményezésre, így 50 százalék önkormányzati és a Lidl 50 százalékos hozzájárulásával megvalósult a beruházás. Minczér Gábor sokat segített az adminisztrációs feladatokban – tette hozzá.

Jelenleg a Volánnal is egyeztetnek még, illetve a környéken élőkkel is arról, hogy milyen menetrendet javasolnak. Ideiglenesen óránként járhat busz. Szabó Milán, a kivitelező Szalon Építő ügyvezetője rámutatott, a műszaki kivitelezés határideje december volt, de igyekeztek minél hamarabb elkészülni. A politikusok azt mondták, az eredeti határidőre valósulhat meg a rendszeres buszközlekedés.