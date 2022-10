Földi Csaba polgármester arról tájékoztatott, hogy az ingatlan felújítását tervezte az önkormányzat, erre megnyert pályázattal is rendelkezett. Ám az épület egy része 2019-ben omlani kezdett, azt el is bontották.

– Már akkor sejthető volt, hogy az ingatlant nem lehet megmenteni. Ezt statikai szakvélemény, és több műszaki szakemberrel történt konzultáció meg is erősítette. A képviselő-testület az év elején egy új épületet terveztetett, amely már megkapta az építési engedélyt, és a szükséges hatósági eljárások is lezárultak. Az korábban elnyert pályázat módosításával ebben az épületben kaphat helyet és egy új intézményt az idősek nappali ellátása, a családsegítő szolgáltatás, a szociális étkezés, valamint a házi segítségnyújtás is – összegezte Földi Csaba.