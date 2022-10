Az Egererdő Zrt. tapasztalatai szerint az erdőgazdaság működési területéről a programba jelentkezők legalább 70-80 százaléka már rendelkezik a 2022/2023-as fűtési szezonra betárolt tüzelővel, hiszen a tűzifa iránti lakossági kereslet az ukrán-orosz konfliktus kitörése óta rendkívül magas. Az adatok arról is tanúskodnak, hogy az Egererdő Zrt. már a hatósági áras program kihirdetése előtt megközelítően nyolcvanezer köbméter tűzifát értékesített a lakosság számára közvetlenül, vagy éppenséggel viszonteladókon keresztül.

Egy országos portál szerint manapság átlagosnak mondható, száz négyzetméteres családi ház esetében, ha 24 fokos, kellemes meleget szeretnénk elérni, a legrosszabb szigetelési adottságok mellett télire elegendő lehet 7-8 köbméter tűzifa, modern vegyestüzelésű vagy faelgázosító kazán esetében. Ám ha elavult a fűtőberendezésünk, akár 12-13 köbméter is szükségessé válhat. Kitűnő állapotú szigetelés esetén ugyanezekkel a kritériumokkal számolva a tűzifa mennyisége a felére, vagy annál is kevesebbre csökkenthető, akár 3 köbméter tűzifa is elég lehet télire.