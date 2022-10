– Az úticélok tekintetében külön kell vennünk a téli és a tavasz-nyár-őszi területeket. A hideg évszakban inkább a melegebb területek, mint Dubai, Egyiptom, Kanári-szigetek és az egzotikus országok a népszerűek az utazók körében. Ezek mellett sokan választják még Dominikát, Mexikót, Zanzibárt és a Maldív-szigeteket is. Télből a nyárba - nem hiába halljuk sokszor ezt a szlogent. Ezeken a területeken irodánk is széles termékpalettával, magyar nyelvű képviselőkkel, programokkal áll az utasai rendelkezésére, bármely desztinációt is választják – közölte portálunkkal Dulai Mónika, az IBUSZ Utazási Iroda turisztikai ügyintézője.

Az ügyintéző elmondta, a tavasztól őszig tartó időszak mindig erősebb, hiszen a jó idő miatt előtérbe kerülnek a városlátogatások, míg nyáron a klasszikusabb mediterrán úticélok a leginkább kedveltek. Az iroda saját szervezésű városlátogatásai az elmúlt szezonban is nagy népszerűségnek örvendtek, és már jelenleg is van érdeklődés a 2023-as idényre.

– A válság hatása sajnos mindenhol érezhető. Azonban arra törekszünk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan olyan kínálattal, akciókkal legyünk jelen a piacon, ahol mindenki megtalálja azt a nyaralást, amit ő megálmodott, illetve megengedhet magának. Utasaink jelzései alapján a nehéz helyzetben még inkább felértékelődött az igény a biztonságos és minőségi üdülésre, utazásra. A szervezéshez most a korábbi évekhez képest még többen választják az utazási irodákat, így az IBUSZ-t is, ahol szakképzett, tapasztalt kollégáink állnak az utasok rendelkezésére – fejtette ki Dulai Mónika.

Jelenleg lezárások az utasok által legjobban kedvelt területeken nincsenek. Az európai területek szinte szabadon utazhatók, míg az egzotikus országok legtöbbje 2 oltással, vagy PCR teszttel látogatható. Indulás előtt azonban mindenképp érdemes tájékozódni a Konzuli Szolgálat oldalán a legfrissebb beutazási feltételekről, emelte ki az ügyintéző.