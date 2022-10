– Egy nagysikerű programot szeretnénk a továbbiakban is megvalósítani, mégpedig az Egri séták egrieknek sorozatot. Számomra ez az eseménysorozat eddig is az egriek városszeretetét szimbolizálta, mivel nagy az érdeklődés az egriek részéről a város értékeinek, a kulisszatitkoknak a megismerésére. Szintén a megyeszékhely szeretetét szimbolizálja az is, hogy egriek osztják meg a tudásukat a séta résztvevőivel – ismertette Habis László, az Egri Lokálpatrióta Egyesület (ELE) elnöke.

Az elnök továbbá kifejtette, hogy az előadásokat korábban öt kötetben jelentették meg. Most azonban ezen változtatnak, és arra kérik a mesélőket, sétavezetőket, hogy állítsák össze az előadásukat írásban. Ezeket nem nyomtatott formában, hanem az egyesület honlapján teszik közzé. Tematikus blokkokat hoznak létre, elsőként az egri várhoz kötődő előadásokat tartanak.

– Két októberi programra szeretnénk felhívni a figyelmet – folytatta Habis László. – Az egyik október 20-án 17 órától lesz a Ziffer Sándor Galériában múlt héten nyílt romantikus tárlattal kapcsolatosan. Ezeket a festményeket H. Szilasi Ágota művészettörténész elemzi a jelenlévőknek. Ezt követően feljövünk a várba, s néhány felújítás eredményét mutatja be dr. Ringert Csaba, a vármúzeum igazgatója. Egyrészt szó lesz az új fogadóépületről, amit korszerű épületté alakítottak. Másrészt egymás szomszédságában két jelentős beruházás valósult meg. Az ágyúdomb egy új látogatóközpontot foglal magába, ez teljesen újjáépített része a várnak, ahol moziterem és kiszolgáló létesítmény kapott helyet. Ettől az épülettől északra a Cipóosztó ház található, amely egy középkori konyhát és rendezvényhelyszínt jelenít meg. A második eleme ennek a sorozatnak október 27-én lesz, amiről Rácz Kristóf László beszél részletesebben, hiszen ő lesz a séta egyik vezetője. Novemberben is lesz esemény dr. Petercsák Tivadar vezetésével, aki írt egy könyvet Az egri vár kultusza címmel. Ez a kötet a vár történetének 470 évét dolgozza fel, s ezt mutatja be a szerző a novemberi séta alkalmával.

Rácz Kristóf László, az Egri Lokálpatrióta Egylet tagja ismertette a legközelebbi séta részleteit. Október 27-én Kovács György történész lesz a segítségére a programon, ketten beszélnek a Varkoch- és a Zárkándy-bástyáról, ezek történetéről és felújításáról. Az újdonság ebben a sétában, hogy modern technikát, egy 3D modellt használva nézhetünk be a föld alá, s így láthatják a résztvevők a farkasvermet a Varkoch-kapubástyánál, még ha csak virtuálisan is.