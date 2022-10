– Akik nem rendelkeznek internethozzáféréssel, térítésmentesen használhatják a közkönyvtárak számítógépeit, valamint a Digitális Jólét Program Pontokon is ki lehet tölteni online a kérdőíveket, illetve kérhetjük családtagjaink, barátaink segítségét is– hívta fel a figyelmet online sajtótájékoztatóján Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke. Az adatok szerint jó néhány háztartásban ugyan elkezdték a népszámlálási kérdéseket megválaszolni, de nem értek a végére, kitöltés közben mentették és visszazárták a kérdőívet. Fontos, hogy ezeket a kérdőíveket se felejtsék el, töltsék ki és küldjék be vasárnap éjfélig. A rendszer folyamatosan, napi 24 órában működik és fogadja a kérdőíveket. Sokan élnek is a lehetőséggel, hogy akár éjjel is megválaszolhatják a kérdéseket.

A népszámlálás október elsejei indulásától most péntek reggel 7 óráig 2,2 millió címről 4,7 millió személyi kérdőív érkezett be a rendszerbe. A népszámlálásban mintegy 5 millió cím érintett, vagyis eddig a címek 42,9 százalékáról beérkeztek a válaszok. Csaknem az összes magyarországi településről küldtek már kérdőívet, az érintett települések aránya eléri a 99,9 százalékot.

A megyék közül Győr-Moson-Sopron megyében a legmagasabb a kitöltési arány (48,8 százalék), a második Pest megye (47 szálalék), míg a harmadik helyen Fejér megye (46,1 százalék) áll. Heves megyéből 39,9 százaléknál jár az arány.

A kérdőív online kitöltése egy 2-3 fős család esetében mindössze fél órát vesz igénybe számítógépen vagy bármely, internetkapcsolattal rendelkező mobileszközön. A népszámlálási kérdőív online kitöltéséhez szükség van arra az egyedi belépési kódra, amely a szeptember végén, postán megküldött felkérőlevélben szerepel. Ha valaki nem találja ezt a kódot, akkor a népszámlálás honlapján keresztül tud újat igényelni. Az igénylés során, az elektronikus űrlapon meg kell adni a nevét, az e-mail címét, amire a kód meg fog érkezni, valamint azt a lakcímet, amire vonatkozóan a kérdőívet ki kívánja tölteni – mondta el Kovács Marcell, a népszámlálás projektvezetője.

Fontos, hogy az üresen álló lakások esetében is ki kell tölteni a lakáskérdőívet, ami a tulajdonos feladata. Amennyiben valakinek nincs lehetősége elutazni az üresen álló lakásához a felkérőlevélért, új belépési kódot igényelhet a lakáskérdőív online kitöltéséhez a népszámlálás oldalán, az említett módon.

Mindenki, aki online kitölti a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehet részt. Ehhez nem kell mást tenni, mint a kérdőív beküldésekor regisztrálni a nyereményjátékra. A KSH az online kitöltés időszaka alatt naponta öt darab, egyenként százezer forint értékű, általános felhasználású vásárlási utalványt sorsol ki a kérdőívet kitöltő és a nyereményjátékra regisztráló háztartások között. A nyereményjáték részletes szabályzata elérhető a nepszamlalas2022.hu/nyeremenyjatek címen.