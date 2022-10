Felújítási munkákkal végeztek a közelmúltban a gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Általános Iskolában a hazai finanszírozású Magyar Falu Programnak köszönhetően, tájékoztatott Horváth László, a térség országgyűlési képviselője. Közlése szerint az intézmény két tantermének falain keletkezett repedést tették rendbe és erősítették meg a szakemberek.

– Az intézmény udvarán pedig a vízelvezetés okozott gondot, de immár ez is a múlté. Térköveztek és új vízelvezetőt is kapott az udvar, így nagyobb esőzések után végre nem a falakra folyik a csapadék. A gyöngyösoroszi suliban immár nemcsak a diákok, de a falak is összetartanak, a tanítás pedig a jól megszokott mederben folyik – fogalmazott Horváth László.