Szombaton portálunkon is beszámoltunk arról, hogy a 300 éves kegyhely főépülete a közelmúltban megújult, elkészült a tetőzete, a csatornázása és a villámvédelme is, így ennek örömére Széles László plébános hálaadó szentmisét mutathatott be. Az eseményen jelen volt Szabó Zsolt országgyűlési képviselő és Pálinkás Péter alpolgármester is.