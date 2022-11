Idén már másodszor nevezett be a markazi Várvölgye Általános Iskola az október végén rendezett, Versfolyam elnevezésű webes élő versolvasó találkozóra, számolt be Polonkainé Gál Beáta, az iskola pedagógusa. Közlése szerint Wass Albert versről vallott, „Mikor a vers fakad, egy pillanatra minden más megáll” gondolata adott biztatást számukra az idei újabb szerepléshez. A pedagógus arról is tájékoztatott, hogy a Rákóczi Szövetség által szervezett, 58 általános- és középiskola részvételével lezajlott online versolvasó találkozóra hazánk mellett Szlovákiából, Szlovéniából, Ukrajnából, Romániából, sőt, Ausztráliából is neveztek.

– Tizenöt diákunk olvasott verset ország-világ előtt. Iskolánk öt pedagógusa dolgozott a projektben: Góbor Zsolt István, Izraelné Bacsa Éva, Kocsis Erika, Valaskáné Poncski Hajnalka és jómagam. Tanulóinknak hatalmas élmény volt élő adásban magyar költők verseit olvasni, elmondani. A műsor megtekinthető a versfolyam.hu oldalon, Versfolyam 2022. címmel – fogalmazott Polonkainé Gál Beáta.