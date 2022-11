– Az energiahatékonysági program kereteben valamennyi óvodában, bölcsődében, a szociális szolgáltató intézményünknél illetve a városházán, továbbá az önkormányzat Széchenyi és Kossuth utcai épületében is lecseréljük a hagyományos fényforrásokat modern led világításra – mondta Földvári Győző önkormányzati képviselő csütörtökön sajtótájékoztatón.

– Az anyagköltség összesen 10,5 millió forintba került, s ez több mint hétezer ötszáz izzót jelent. A több hónapig tartó munkát az EKVI munkatársai végzik, ám néhány helyi vállalkozás is besegít, ingyen munkaerőt biztosítanak. Jelenleg az Epreskert utcai óvodában a Vill-E-Com. Kft. segít nekünk – ismertette.

Hozzátette, az energiaválság miatt a beruházás rendkívül hamar megtérül, a környezetbarát fényforrások a világításra szánt energiaköltségben 25 százalékos megtakarítást jelent. Erre évente eddig hárommillió kilowattórát szánt a város.

– A lecserélt fényforrásokat a beszállító ingyen elszállítja, ez is nagy segítség. Egyébként a város még sok takarékossági döntést vezet majd be a következő időszakban – tette hozzá.

Pál Edina, az Egri Kertvárosi Óvoda Epreskert utcai Tagóvodájának vezetője kiemelte, hogy egy ekkora intézménynek nagyon nagy segítség mikor ilyen korszerűsítés történik.

– Hiszen 7 csoportos óvoda vagyunk. A mindennapokban egyébként környezettudatosság mindennapos, óvodai programunkban is szerepel, a gyerekekkel közösen is teszünk a környezetbarát működés érdekében. Ugyanakkor ez nem csak anyagilag és környezettudatossági szempontból fontos hanem egészségügyileg is hiszen nem mindegy, hogy a gyermekek milyen fényforrás mellett töltik a napjaikat – emelte ki.