Már a második oltásukat kapták a szeptemberben született ázsiai kiskarmú vidrák a gyöngyösi állatkertben, adta hírül Barcai Henrietta igazgató. Tájékoztatása szerint az idén világra jött négy kölyök, akik közül három nőstény és egy hím, már a negyedik Gyöngyösön született vidra alom.

– Az ázsiai illetőségű vidrafaj megjelenésében és életmódjában is különbözik a Magyarországon őshonos és fokozottan védett Európai vidrától. Előbbi lényegesen kisebb testméretű, színe valamennyivel sötétebb és kontúrosabb. Míg az európai jórészt éjszakai aktivitású és nappal ritkán kerül szem elé, addig az ázsiai nap közben mozog, állatkerti közegben is szinte mindig tevékeny. A törpevidraként is ismert állatok kisebb csapatokban élnek, európai rokonuk viszont magányosan. Veszélyeztetettségi állapotukat tekintve a faj sebezhető . A kicsikkel együtt jelenleg nyolc vidra él a gyöngyösi állatkertben, hiszen a szülőkön kívül két idősebb testvérük is egyengeti útjukat. Most már el-el hagyják a fészket az ifjabbak is, és csatlakoznak a felnőttekhez, akiket a külső kifutóra is követnek. Kissé esetlennek tűnnek a bájosan bumfordi, hengeres testükkel, és a kezdetben aránytalannak ható nagy kobakjukkal. Szépen fejlődnek, és játékos, bohókás természetükkel minden bizonnyal okoznak még a hozzánk ellátogatóknak néhany kellemes pillanatot – részletezte Barcai Henrietta.