A Mátrai Erőmű technológiája külföldön is minta lehet! - méltatta az eseményt Horváth László közösségi oldalán. Mint írta, Csehország új blokkal bővíti a Dukovany atomerőművet, a cseh beruházók most megtekintették azt a víztakarékos magyar hűtési technológiát is, melyet jó eséllyel alkalmazhatnak az új cseh blokk építésénél is. A magyar szabadalomnak számító megoldás Heller-Forgó rendszerként vált ismertté, amely olyan helyeken biztosíthat hűtést például erőműveknek, ahol nincs nagy mennyiségű folyóvíz a közelben, amivel a kondenzátorok folyamatos hűtését biztosítani lehetne. Ezt a rendszert hazánkban elsőként a Mátrai Erőműben alkalmazták.

Számunkra a Mátrai Erőmű a térségünk egyik legfontosabb munkaadója, de országos jelentőségét az is növeli, hogy kizárólag hazai alapanyagból állít elő energiát, ezzel növelve hazánk energiabiztonságát – épp ezért vagyunk elkötelezettek abban, hogy lignitalapú működését is meghosszabbítsuk, kapacitását bővítsük, és technológiáit fejlesszük - írta a politikus. Az eseményen jelen volt Csehország magyarországi nagykövete és több helyi döntéshozó.