A napokban jelent meg a helyi Petőfi Sándor Általános Iskola diáklapjának első száma, tájékoztatott dr. Vona-Túri Diána intézményvezető. Közlése szerint az előzetes szavazás eredményeként Füstbe Ment Hírek címre keresztelt iskolaújságot a nyolcadikos tanulók írták és szerkesztették a diákönkormányzat koordinálásával.

A lap első számából többek között megtudhatjuk, hogy minden osztály tart valamilyen állatot az iskolában. Az elsősöknek teknőse, a hetedikeseknek egy nagyon szelíd hörcsöge van, a negyedikesek pedig kishalakat tartanak. A hatodikosok kedvence a nagyon aktív, Csoki névre hallgató degu, aki decemberre társat is kap maga mellé. A nyolcadikosok egy sünt szereznek be maguknak hamarosan. A folyosón egy akváriumban csótányok laknak. Volt az iskolának egy papagája is, de neki vissza kellett térnie az otthonába, mert zavarta az órákat a hangoskodásával.