– Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az úgynevezett használható nyelvtudás – fejtette ki portálunk kérésére Majorosné Kovács Györgyi, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Idegennyelvi Képző és Szolgáltató Központjának a vezetője. Hozzáfűzte: – Az idegen nyelveket tanulóknak különböző motivációik lehetnek, mint az utazás, a munka vagy a tanulmányaikhoz szükséges, akár idegen nyelvű szakirodalom olvasása. Bármi is az egyéni cél, az eredményes nyelvtudás elérése hosszútávú folyamat. Véleményem szerint az idegen nyelv használata és a tanulók nyelvi kompetenciájának fejlesztése eszköz a különböző egyéb készségek és kompetenciák elsajátítása során. Fontos a nyelvtanuló tanulási stratégiájának, tanulói autonómiájának és az idegen nyelv elsajátításához való hozzáállásnak a segítése. Ezek mellett a kreatív önkifejezés, a kritikai gondolkodás és a problémamegoldó képesség fejlesztése is lényeges.

Elmondta továbbá, a döntés, hogy ki melyik idegen nyelvet választja, az egyéni élethelyzet függvénye. Tény, hogy manapság az angol nyelv ismerete nélkülözhetetlen az élet számos területén. Az iskolai idegennyelv-oktatásban jellemzően az angolt választják a diákok az első idegen nyelvnek hazánkban. Ez azonban a földrajzi elhelyezkedéstől is függ, az ország nyugati határához közeli településeken inkább a német nyelv a domináns.

– Más idegen nyelvek tanulására is vannak lehetőségek akár az iskolákban, akár más úton. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Idegennyelvi Képző és Szolgáltató Központjában is oktatunk az angol és a német mellett francia és orosz nyelvet. Tudtommal az orosz egyre népszerűbb a középiskolások körében, de sokan választják az olasz és a spanyol nyelvet is. Ma már bármilyen nyelvet lehet tanulni, egyre népszerűbbek az online nyelvórák is, melyek fő előnye, hogy nem helyhez kötöttek - mondta naz Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Idegennyelvi Képző és Szolgáltató Központjának a vezetője.

– Népszerűek a nyelvtanulást támogató mobil applikációk is, amelyek akár az önálló nyelvtanulásra, vagy elsősorban az önálló gyakorlásra használhatók. Ha valaki motivált, kitartó, akkor számos lehetőség áll a rendelkezésére. A fordító applikációk használata is egyre inkább elterjedt a kommunikáció során. Sajnos sok olyan van, ami pontatlanul fordít. De például a DeepL program megbízhatónak mondható, ez közel 30 nyelvet ismer. Azonban ezek használata nem helyettesíti az igazi nyelvtudást – hangsúlyozta Majorosné Kovács Györgyi.