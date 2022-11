– A Harmony Apartmants Eger központi részén található. Az apartman minőségi pihenést biztosít exkluzív berendezésével és speciális kialakításával. A hotel kivitelezése során igyekeztek megfelelő ár-érték arányban a kényelmi és az esztétikai szempontokat is biztosítani. Ezeken felül a vendégek az étterem szolgáltatásait is igénybe vehetik. A harminc személy befogadására alkalmas szálláshely egyaránt lehetőséget kínál egyedülállóknak, pároknak, családoknak és céges rendezvények szervezésére is. Zárt parkolója garantálja a járművek biztonságos elhelyezését – közölte portálunkkal Szalóki Éva projektmenedzser.

Kiemelte, a létesítmény különlegessége, hogy teljes egészében akadálymentes, így a fogyatékkal élő vendégek számára is ideális. A hotel azok számára tökéletes lehet, akik valódi feltöltődésre vágynak, de közben ötvöznék a kikapcsolódást a társadalmi felelősségvállalással.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében a Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése című nyertes pályázattal a Horizont Közhasznú Alapítvány nem mindennapi lehetőséggel gazdagította Egert. Az alapítvány 20 éves fennállása óta kiemelkedő eredményeket ért el a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása területén. A jelenlegi fejlesztésnek köszönhetően huszonöt munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személynek biztosít hosszú távú munkalehetőséget, ezáltal csökkentve a társadalombiztosítás szociális terheit.