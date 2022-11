Tapasztalataim szerint sokan vannak – még az érintettek között is – olyanok, akik nem tudják, mit is jelent az endometriózis. Már az elején érdemes tisztázni, hogy bár elsőre talán úgy tűnhet, de nem a hiszti szinonimájáról van szó.

Az orvosaim úgy magyarázták el, hogy endometriózis esetén a méhnyálkahártyához hasonló, úgynevezett endometrium szövet jelenik meg és szaporodik el a méh üregén kívül. Ilyen endometriózis szigetek előfordulhatnak a petefészekben, a kismedencében és a hashártya felszínén, és összenövéseket is okozhatnak. A beavatkozások döntő többségét laparoszkópia, azaz hastükrözés útján végzik, azaz legtöbbször nem szükséges nagy vágást ejteni az operáció során.

Az egyik legnehezebb az egészben, hogy ezt a krónikus betegséget nagyon nehéz diagnosztizálni, s ráadásul a pontos kórmeghatározás csak műtéti úton lehetséges. Évek telhetnek el, amíg kiderül, miről is van szó, s ennek több oka van.

Emlékszem, már az általános iskolai felvilágosító órán is elhangzott, hogy a menstruáció az bizony fájdalmas, jobb megbarátkozni ezzel a gondolattal. Nekem is többen mondták már, hogy ez természetes, másoknak is fáj, tűrni kell. Az sem segít a helyzeten, hogy sok helyen tabuként kezelik ezt a témát, nem szívesen beszélnek róla, és hallgatni sem szeretik az ilyesmit. Megértem, hogy a munkaadók vagy a tanárok nem örülnek, ha havonta egy-két napot otthon szeretne tölteni a dolgozójuk, diákjuk. Ugyanakkor érdemes abba is belegondolni, hogy átélni sem egyszerű ezt.

Nem sokan engedhetik meg maguknak, hogy havonta kivegyenek néhány nap szabadságot emiatt, vagy otthonról dolgozzanak félgőzzel. A nők tehát tűrik a fájdalmat, elfogadják, hogy ez így természetes. Pedig nem. A normálistól messze áll az, amikor valakit havonta az ájulás kerülget, szédül, hányingere van, és úgy görcsöl a hasa, hogy felkelni is alig tud, vagy épp összeesik, és fájdalomcsillapítókat kell bevennie, hogy átvészelje a nehéz napokat. Ezeket mind megtapasztaltam, s szerencsének mondhatom magam, mert nagyon támogató a környezetem.

Én is sokáig úgy gondoltam, hogy fáj ez másnak is, kár miatta nyafogni. Amikor már nagyon nehezen viseltem a tüneteket, akkor épp tombolt a covid, a hasfájás ahhoz képest semmiségnek tűnt nekem is, az orvosoknak is. Egyre rosszabb lett minden, nem bírtam kivárni, amíg a koronavírus helyzet javul. Magán ellátásban hamar kiderült, mi a gond: endometriózis, műteni kell. Ám akkor még csak életmentő operációkat hajtottak végre, ezért hónapok teltek el, majd végül tavaly nyár elején műtöttek meg először. Megváltásnak éreztem az utána következő néhány hónapot. Az örömöm azonban nem tartott túl sokáig. A fájdalom mellett az a legrosszabb az endometriózisban, hogy bármikor kiújulhat. Esetemben minden kezdődött az elejéről, így történt meg az, hogy alig egy év telt el, s pár hete újabb műtétre volt szükségem.

Bár régen rettegtem a tűtől, minden vérvétel után elszédültem, a testemből kilógó csövek gondolatától is rosszul voltam, és biztosra vettem, hogy egy varratszedéstől padlót fognék. Azonban ezek mostanra már semmiségnek tűnnek ahhoz a fájdalomhoz képest, amit hónapról hónapra átéltem az elmúlt két évben. Havonta megismétlődött, hogy napokig egy falat sem ment le a torkomon, a gyógyszerek a fájdalmat nem csillapították, csak elálmosítottak, mégsem tudtam eludni. Volt, hogy kiegyenesedni is nehezemre esett, annyira görcsölt a hasam, sokat szédültem. A műtét után, ahogy tavaly, úgy most is nagyságrendekkel jobban érzem magam. Azt senki nem tudja megmondani, hogy meddig, vagy újra kiújul-e, így hát csak reménykedhetek.

Az endometriózis pontos oka nem ismert jelenleg, és úgy tűnhet, mintha valami rejtélyes dologról lenne szó, mert kevesen ismerik fel. Sajnos az érintettek gyakran orvostól is hallhatják, hogy ez a fajta fájdalom természetes. Vannak azonban endometriózis specialista doktorok, akik gyors diagnózissal szolgálnak. Érdemes tehát őket felkeresni, ha ezeket a tüneteket tapasztalja valaki: fájdalmas menstruáció, tartós kismedencei és a szexuális együttlétek során érzett fájdalom, valamint meddőség.

A ma ismert adatok szerint ez a betegség a 15-45 év közötti nők közül minden tizediket érinti hazánkban. Mégis kevesen tudnak róla. Ezért is fontos, hogy minél több szó essen róla, így nagyobb az esély, hogy időhúzás helyett egyre többen mernek majd segítséget kérni, és tudni fogják, merre induljanak.

Mindenkit, akinek fáj a hasa menstruáció alatt, arra buzdítok, ne tűrje a fájdalmat! Ne gondolja, hogy ez normális! Ne várjon éveket, mielőbb menjen el egy endometriózis specialistához! Bár jóindulatú betegségként tartják számon, rengeteg nő életét keseírti meg, és ha nem kezelik, a következmények egyre súlyosabbak lehetnek, nem érdemes tehát az időt húzni!