Idén is újabb belterületi utak felújítását végzi el a karácsondi önkormányzat, folytatva a több mint hat évvel ezelőtt megkezdett útfelújítási programot, tájékoztatott Földi Csaba polgármester. Közlése szerint az októberben elkezdődött előkészületi munkálatok után a múlt héten két belterületi út, a Pállfy, valamint a József Attila út Barczy-tó melletti szakaszának felújítására került sor a Magyar Falu Program támogatása révén.

– A képviselő-testület a múlt hónapban döntött arról is, hogy önkormányzati forrásból aszfaltburkolattal látja el a József Attila útra nyíló, az óvoda és az iskola épületei közötti Gesztenyéskert utat is. Itt a széttöredezett járdaszakaszt is teljes hosszban elbontják, helyette, szintén saját költségvetésből új, kiszélesített járdaszakaszok épülnek, biztonságosabbá téve a közlekedést. A munkálatok pénteken elindultak és ezen a héten folytatódnak. Ezzel ismét egy újabb lépést teszünk településünk infrastrukturális fejlesztésére. Az útépítést, felújítást a jövőben is folytatni fogjuk, hiszen kiemelt célunk, hogy a település úthálózata korszerű és biztonságos használatra alkalmas legyen – emelte ki Földi Csaba.