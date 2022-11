A vadgazdálkodásról szervezett Gyöngyösön workshopot csütörtökön a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottsága, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézete, tájékoztatta portálunkat Nagy Réka, a MATE Károly Róbert Campusának kommunikációs munkatársa. Mint mondta, a gyöngyösi campus oktatói mellett a többéves hagyománnyal bíró rendezvényen részt vettek az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) Heves Megyei Területi Szervezetének képviselői, továbbá a campus olyan korábbi hallgatói, akik azóta már a szakmában dolgoznak, valamint a Mátra Erdészeti Szakközépiskola néhány diákja. Az előadások ezúttal a magyarországi apróvadakat érintő drasztikus állománycsökkenésre, valamint a nagyvadaknál megfigyelhető folyamatos és jelentős állománynövekedésre fókuszáltak.

A rendezvény nyitó előadásán Kelemen József tájegységi fővadász azt mutatta be, hogy hogyan tudják segíteni a hőkamerák a vadállománybecslést. Ezt követően Kovács István János, az OMVK Heves megyei titkára a muflon megyénkbeli múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélt. Kitért többek között arra is, hogy a hazánkban alacsony populációval rendelkező muflon-, őz- és szarvas- állományra milyen hatással vannak a visszatelepülő ragadozók, azon belül is a farkasok. Az afrikai sertéspestis hazai vaddisznóállományra gyakorolt hatását dr. Herczeg Béla, a MATE főiskolai tanára ismertette. A programot dr. Tóth László főiskolai tanár A hazai őzállomány növekedése és hasznosítása című előadása zárta.