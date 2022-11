– Van egy országos vízrendszerünk, ami hatékonyan elvezeti a vizet az országból, Európában a legjobb szerintem, szakmailag igen magas színvonalon, de most évek óta nincs mit levezessen, aszályban nem teljesíti feladatát. Az, hogy a hódgát visszaduzzasztja a vizet, már nem probléma, hanem áldás lesz a következő száz évben. Ám arra is hivatkoznak, hogy a hódgát felgyorsítja a hódgát fölötti meder feliszapolódását, ami jelentős többlet fenntartási költséget okoz. Ha a víz minél gyorsabb elvezetése lenne a célunk, akkor ez valóban probléma. Széchenyi idejében ez még fő szempont volt, de a jelenben a víz megtartása a célunk, akkor nem baj a magasabb meder, az iszap ráadásul méregtelenít és élőhelyet ad. Ha az iszap kotrása szükséges lenne, erre pénzeszközök tervezhetők, a hódok egyéb haszna miatt „megéri”. A mederkotrás szükségessége azonban már nem tisztán vízügyi kérdés, azt csak környezetvédőkkel együtt lehetne mérlegelni. Írta még a vízügy azt is, hogy töltésszakadáshoz vezethet, s az árvízvédelmi fővédvonalakon, különösen a Tarnán és betorkoló vízfolyásai mentén lévő árvízvédelmi töltések esetében jelentős kockázati tényezőt jelent az elszaporodott hódpopuláció. De ezek szerint ez főleg a Tarna problémája és nem Egeré, vagy a Tarna miatt költözzenek az egri hódok is? Tény, hogy a hódjárat 10-15 méter is lehet, bent a gátban. Egerben ez nem probléma, nincs gát. De máshol is megállapítható a lakóüreg iránya, mélysége, veszélyessége. Mekkora földmunka kell ahhoz, hogy a gátat az adott helyen megerősítsük úgy, hogy közben a hódcsaládot ne veszélyeztessük? Hajlandók vagyunk-e költeni erre, ismét csak felmérve és értékelve mindazt a jót, amit egy hódcsalád jelent. Ráadásul az egri hódvár könnyen elérhető oktatási lehetőséget kínál a tanulóink számára, kutatási projekteket az egyetemnek, fejlesztheti – már fejleszti is – a város polgárainak környezettudatosságát. A jelenlegi lakossági – itt az egri – vélemények is mutatják, hogy a probléma nem csak hivatali és vízlefolyás-ügyi. A hódok megvédése és káros hatásaik enyhítése többletmunkát igényel – de a közhangulat elegendő muníciót adhat, hogy ezeket a munkákat akár önkéntesekkel meg lehessen oldani. Az Életfa Környezetvédő Szövetség nagyon szívesen szervezne vízvisszatartó munkákat az Eger patak felső folyásán, együttműködnék a vízügyi, erdészeti szervekkel, kamarákkal – zárta szavait.

Elmondta, hogy két héten belül szeretnének egy egyeztetést szervezni az érintett szakemberekkel és szervekkel a hódok érdekében.