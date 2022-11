– Gyümölcsként tartjuk számon a megerősödött közösségeket, továbbá az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű program kapcsán több száz gyermek személyes találkozását, illetve a Hangoló című műsort, amelyben hétről-hétre megmutatkoznak az iskolarádiósok – emelte ki Bérczessy András.

Ezután dr. Czapkó Mihály érseki titkár, a bíráló bizottság tagja értékelte a pályaműveket, majd az esemény fővédnöke, dr. Ternyák Csaba egri érsek mondott köszöntőt.

– A hálózat neve jól kifejezi viszonyát a rádióhoz, hiszen Szent Imre Szent István gyermeke volt, s emiatt is jó szívvel kapott biztatást, áldást a kezdeményezés, amely mostanra szép eredményeket tudott felmutatni. A Keresd a forrást! cím azt is kifejezi, hogy mi mindannyian keressük forrásainkat, legutóbb egy nagy rendezvény, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületében és ünneplésében. Az örök közös forrásunk az eucharisztikus Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia, a mi életünk forrása, melyből a mi forrásaink is fakadnak – fogalmazott dr. Ternyák Csaba.

Az ünnepi műsor zárásaként a tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai idézték fel zenés előadásukban Szent Imre életét. A pályázaton a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum végzett az első helyen a szintén szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola, illetve a tibolddaróci Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája előtt. Tematikus különdíjat kapott a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és a káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola.