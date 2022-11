Gyűjtéssel egybekötött jótékonysági rendezvényre várta az Angyaltársak Segítő Összefogás a családokat szombaton a gyöngyösi Mátra Honvéd Kaszinóba. Kelemen Orsolya, az egyesület elnöke arról beszélt portálunknak, hogy már a Mikulásra készülnek ezzel a programmal is.

– A célunk száznyolcvan mikuláscsomag összeállítása. Ehhez vártuk szombaton a segítő szándékú embereket, gyerekeket a szüleikkel. Viszonzásul igyekeztünk színes programokkal vidám napot szerezni a tiszti klubba ellátogatóknak. Számos megtermett, hagyományőrző betyár ajánlotta fel közreműködését, ők Veresegyházáról érkeztek. Népi játékokkal, ostorcsattogtatással fokozták a jókedvet, és még főztek is a vendégeinknek. Volt jótékonysági süteményvásár, arcfestés Csilly Lillyvel, táncház Petri Ildikóval, Hiszi a Piszi koncert, csillámtetoválás, jelmezverseny, tombola. Igazából nem voltak konkrét igényeink, amit jó szívvel adtak az emberek, azt mind elfogadtuk. Bármilyen adományt nagy szeretettel várunk az elkövetkező időszakban is. Mikulás közeledtével a legnagyobb segítség persze, az édesség, de ha például egy zacskós levest kapunk, azt is nagyon köszönjük, mert a családoknak is egyre több a problémájuk, és rájuk is gondolunk – fogalmazott Kelemen Orsolya.

Az Angyaltársak Segítő Összefogás elnöke már korábban elmondta portálunknak, hogy évekkel ezelőtt még ők is összegyűjtötték a ruhát, az élelmiszert, amit aztán elvittek a szegényeknek, de ebben nem találták meg az értékrendüknek megfelelő tartalmat. Rájöttek, hogy személyes kapcsolat nélkül nem éled igazán jó érzés sem abban, aki adja, sem abban, aki kapja a segítséget. Az utóbbi időben már családsegítők, szomszédok ajánlanak nekik bajbajutottakat.