A nézésem mellett a járásommal is baj volt az utóbbi években, „köszönhetően” az érszűkületnek, ami lassan, de kitartóan csökkentette a gyalogosan megtett métereket. Elhanyagoltam, pedig lett volna időm rendbe tetetni. Amikor már száz méter is nehezemre esett, pánikba estem, rohantam Freili Géza főorvos úrhoz, aki természetesen azonnal tudta, mi a teendő. Először szépen felvázolta, milyen műtétre volna szükség, ám legnagyobb elkeseredésemre nyomban hozzátette azt is, hogy az alapbetegségem miatt aligha lenne altatóorvos, aki elvállalna. Tovább fokozva pedig, a véreredményemben sok mindennek passzolnia kell, hogy bármilyen más megoldás szóba jöhessen.

Freili főorvos úr szervezésének, a laboreredmények szerencsés alakulásának, valamint az előzetes vizsgálatoknak köszönhetően január 26-án már vártak a SOTE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán, ahol dr. Nemes Balázs tanár úr tágította ki az ereket. Fél órán át tartott, a jobb karom artériájába bevitték a csövet – nem tudom a hivatalos elnevezését –, s levezették a hasamon keresztül egészen a bal lábujjamig. Mindezt nem csak az orvos és az asszisztencia figyelhette a monitoron, hanem én is. Közben még poénkodtam is, hogy ha a gyógyulásom után a feleségem azt mondja, hogy már tudok járni, tehát menjek be vele a Tescoba, mivel hárítom majd el? Mire a Tanár úr: válaszoljam azt, hogy az ereim falára tapadó fémet is kimutatja a detektor, tehát azzal sem mehetek be. Ugyanis a „csővel” egy fémből készült rácsot tapasztottak az érfalra, megnyitva az utat a vér előtt. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy műtét közben nem éreztem némi fájdalmat, de ki lehetett bírni. Mindössze egyetlen napot kellett bent feküdni – ez is túl sok volt –, s elhatároztam, hogy amint lehet, a másik lábamat is bevállalom. Erre azóta sem került sor, mert vagy az eredményeim nem alakultak úgy, vagy valamelyik mellékhatás kínzott, vagy pedig simán csak lusta voltam.