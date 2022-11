– Nagyréde úgy döntött, véget vet a lejárató időszaknak, és felhatalmazást adott nekünk a munkára. A testület feloszlása óta nem hoztunk döntéseket, úgy gondoltuk, ez már új grémium feladata és kötelessége. Először is az elmaradt döntéseket kell pótolni, illetve a rezsiválsággal kapcsolatos lépéseket is megtenni. Ehhez mielőbb meg kell alakuljon a képviselő-testület, és fel kell állítani a bizottságokat. Az új képviselőket be kell őket avatni a mindennapi teendőkbe, majd közös, egységes döntéseket hozni természetesen úgy, ahogy vállaltuk a kampányban: a település lakóit mindenről tájékoztatjuk. Kialakítjuk az utcabizalmi rendszert is, mert úgy láttuk, rendkívüli módon támogatja az elképzelést a település. Minden ígértünk teljesítését elindítjuk, végigvisszük. Köszönjük a szavazók megtisztelő bizalmát, ami egyben rendkívül nagy felelősség is. Igyekszünk megszolgálni ezt a bizalmat – összegezte Siposné Fodor Judit.