Az elmúlt napok a kilencven éveseké voltak Hatvanban.

Hatvanban kilencvenesztendős lett Rozsnaki Jánosné, Marika néni, akit ez alkalomból Horváth Richárd polgármester is köszöntött. A városvezető virággal és díszoklevéllel ajándékozta meg az ünnepeltet. A szépkorú hölgy sokat dolgozott, többféle munkakörben is kipróbálta magát, s úgy véli mind a javára vált. Jelenleg egyik kedvenc időtöltése a sétálás, amit mindennap a lányával tesz meg. – A fiatalkori mindennapjaimra is szívesen gondolok vissza, mert csodálatos évek voltak, sok tapasztalatot szereztem. Egy lányom és két unokám született, akikre nagyon büszke vagyok – mondta. A települése egyik legidősebb polgára azt tanácsolta a fiatalabb generációk tagjainak, hogy legyenek barátságosak embertársaikkal és figyelmesek egymással. Horváth Richárd nemrég egy másik kilencven éves városbelit is köszöntött. Katona Illés elmondta: munkával töltötte az életét, ezért sem volt ideje sosem megbetegedni. Kisiparosként dolgozott, szabadidejében pedig szőlőt művelt. Katona Illésnek egy gyermeke és egy unokája született.