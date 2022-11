A magyar Szent Koronát először 1806. március 20-án helyezték biztonságban a városban. Borbándi Erik ennek előzményeként elmondta, hogy a hadihelyzet miatt, biztonsági intézkedés gyanánt, 1805 végén Munkács várába szállították azt. Négy hónap elteltével, a visszaúton időzött egy éjszakát a mátraaljai városban a korona, amely ekkor már a magyar államiság jelképének számított az emberek tudatában. Arról az időről bőven maradtak írásos források.

– Gyöngyös tanácsának március 5-én kelt rendelete már a korona fogadásáról intézkedik, tehát két héttel korábban pontosan tudtak az érkezéséről. A tanács elrendelte, hogy a céhesek a legényeikkel együtt sorakozzanak fel a templom előtt. Az ágyúk szünet nélkül díszlövéseket adjanak le, a muzsika pedig mindenfelé szóljon. A tanács tagjai felsorakozva, magyar nyelven üdvözöljék a koronát. Este legyenek kivilágítva a város ablakai, a koronát pedig rajzban örökítsék meg és szintén világítsák meg. Ez utóbbit egy mai molinó elődjeként képzelhetjük el – fejtette ki a kutató.

– A gyöngyösi ferences rendház historia domusa részletgazdagon írta le a nagy napot. Eszerint déltájban a kézművesek összes céhei az egész néppel a vendéglő elé mentek, a tanuló ifjúság kivonult, hasonlóképpen az osztrák császár itt állomásozó vértes katonái díszegyenruhában. Fél kettőkor az összes harangok zúgása, valamint a városon kívül, meg a város piacán felállított mozsárágyúk lövéseinek döreje közepette, a jámbor nép énekétől kísérve egy hatalmas kocsin, melyet 18 ló húzott, tekintetes Stösszel Kristóf úr házába érkezett a hatalmas vaspántokkal megerősített láda, melyben a Szent Korona volt tizenhárom pecséttel lezárva. Gyöngyös tehát alaposan felkészült, és igen tisztes fogadtatásban részesítette a Szent Koronát. Ennek ellenére, március 21-én reggel minden pompa nélkül továbbszállították Budára. Ez a bizonyos Stösszel ház a mai Fő tér északi végén volt, de napjainkban már nem áll – tette hozzá Borbándi Erik.

A Szent Korona második Gyöngyösön tartózkodása szintén egyetlen éjszakára korlátozódott, az 1809. június 16-ról 17-re virradó éjre.

– Ez év áprilisában a Habsburg császárság hadat üzent Napóleonnak. Ez nagyon rossz döntésnek bizonyult, a francia seregek már májusban Bécs alatt voltak. Még azon a tavaszon tervezni kellett a korona menekítését, a célállomás Eger volt. A császári család már június 16-án megérkezett Egerbe, a korona egy nappal később később követte, az éjszakát Gyöngyösön, a császári udvarban is befolyásos Almásy Pál koronaőr házának dísztermében töltve. Ez a helyiség napjainkban a Szent Bertalan plébánia kincstárának legféltettebb része. Az írások szerint a nemes egyszerűséggel épített ebédlőben Mária Terézia, II. József és I. Ferenc császárok arcképei, valamint Almásy Ignác generális és felesége portréja alatt egy hatalmas tölgyfaasztal állt. Ebben a teremben pihent meg éjszakára a korona. Ezt az épületet, amely egy előkelő úr gazdagon berendezett palotája volt, ma Szent Korona háznak hívják a gyöngyösiek – magyarázta Borbándi Erik.

Harmadik alkalommal, 1809. szeptember 21. és november 3. között már mintegy másfél hónapig folyamatosan Gyöngyösön, az Almásy házban tartózkodott a korona, de a körülmények a legkevésbé sem voltak alkalmasak az ünneplésre.

– A Napóleon ellen vívott háború 1806-hoz képest sokkal jobban megviselte az országot. Rengeteg volt a sebesült, a Gyöngyösön felállított hadikórházba is tömegesen, növekvő számban hozták őket. A városnak hatalmas feladatot jelentett az ellátásuk. A kórházban négyszáz ágyat kellett beállítani, de nem volt elég, ezért magánházakat is lefoglaltak a sebesültek elhelyezésére. A zsúfolt kórházban kolerajárvány ütötte fel a fejét. Napi negyven-ötven temetésről számolnak be az írások, még a legnagyobb járványok idején sem voltak ekkora számok a városban. Ilyen körülmények között különösebben nagy ovációra sem kerül sor a korona körül, sőt, a novenber 3-i távozása után talán kicsit fel is lélegeztek a gyöngyösiek – fogalmazott Borbándi Erik.

A történész összefoglalásul kiemelte, hogy a Szent Korona háromszori jelenléte a városban mélyen beleivódott a gyöngyösiek emlékezetébe, azóta is számon tartják az alkalmakat. Gyöngyös önképének meghatározó eleme lett a koronaőrzés. Borbándi Erik úgy fogalmazott, hogy jó néhány olyan magyar város van, ahol hosszabb-rövidebb ideig megfordult a korona, s ahol őrizték is, de nagyon kevés olyan akad, ahol ez annyira élő hagyomány lenne, mint Gyöngyösön ma is.