– Hogyan alakult az idei, számos szempontból különlegesen nehéz esztendőben a település gazdálkodása?

– Természetesen minden szükséges takarékossági intézkedést megtettünk. Önkormányzatunk egyensúlyban tartja a költségvetését. A társulatok, a Mezőtárkánnyal közös önkormányzati hivatal, valamint a Besenyőtelekkel együtt működtetett szociális ellátás zökkenőmentesen végzik a feladataikat. Idén még két testületi ülést tartunk, s előttünk van a decemberben esedékes közmeghallgatás is. Mindezeket követően, egy kisebb ünnepi karácsonyi templomi koncerttel elköszönünk az évtől.

– Pályázatok szempontjából milyennek bizonyult a vége felé közeledő esztendő?

– A Magyar Falu programban három projektet is befejezhetünk az év végéig. Jelenleg is tart az óvodánk épületének részleges felújítása. Ebben külső szigetelés, egy új kazán, radiátorok üzembe helyezése, belső festések foglaltatnak. Az óvoda új játszóteret is kap. A régi játékok elbontását követően ott új eszközöket használhatnak a gyerekek. A temetőben napelemes kandelábereket telepítettünk, illetve új padok is szebbé teszik a sírkertet.

– Tudnak-e segíteni a megnövekedett rezsi árak miatt nehéz helyzetbe kerülőkön?

– Mi is pályáztunk a rendkívüli támogatásra és 425 mázsa szociális szenet oszthatunk ki a mintegy 40-45 rászoruló családnak. Nehezíti a helyzetet, hogy akadozik a szénellátás, de önkormányzatunk mindent megtesz azért, hogy a jogosultak időben hozzájussanak a tüzelőanyaghoz.