Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a kápolnai óvodában eddig is izgalmas programokon vehettek részt a gyerekek, most pedig már megújult környezetben tölthetik napjaikat. Az óvoda épülete az 1900-as évek elején csendőr laktanyaként funkcionált, s az utóbbi időben megromlott az állapota, valamint a helyiségek méretei és a szükséges berendezések sem voltam már megfelelőek.

Az épület funkcióját is bővítették, hiszen új bölcsőde is létesült, s helyet kap a komplexumban egyebek között a konyha és az iskolai étkező is. A konyhát átalakították, s bár jelenleg nem helyben készül az étel, de főzőkonyha is helyet kap itt. Jelenleg a Kompolt-Nagyút társulásban biztosítják az étkeztetést.