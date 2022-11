Ljasuk Dimitry sajátos karantént választott a Covid-járvány kitörésekor. Elvonult oda, ahol mindig boldog volt: a Tisza-tóhoz, egy egyszerű kunyhóba. A pár hetesnek induló önkéntes remeteségből fél év lett, és játékfilm is született belőle, a mozikban már látható a Jóreménység-sziget – fogalmazott a Szabad Föld.

– Kezdettől követtem a kunyhóból küldött videós beszámolóit a közösségi oldalán, de azt nem gondoltam akkor, hogy ebből egyszer egy nagyjátékfilm is készül. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Azért ment a „Jóreménység-szigetére”, hogy filmezzen, vagy ott született meg a gondolat, hogy ezt meg kell örökíteni?

– Először az elvonulás szándéka volt meg bennem, és nemcsak a járvány miatt, de lelkileg is úgy éreztem, szükségem van arra, hogy kiszálljak a mókuskerékből, rendezzem a soraimat. Lélekben nem voltam még túl egy fájdalmas szakításon, és fel kellett végre dolgoznom édesapám váratlan halálát. Apukám akkor is a Tiszán tartózkodott, amikor megállt a szíve, és ötvenhét évesen örökre elhagyott bennünket. Fülembe csengtek a szavai: „Addig nem lehetünk mással boldogok, amíg egymagunkban nem éljük meg azt. De az ember társas lény, akkor miért kell, hogy egyedül legyünk boldogok? A válasz egyszerű: ha képesek leszünk egyedül átélni, akkor képesek leszünk arra is, hogy megosszuk azzal, akit szeretünk. Különben mindig mástól fogjuk várni a boldogságot. Meg kell tanulni élvezni a saját társaságunkat, és azt, ami körülvesz. Ezt leginkább a természetben tanulhatjuk meg.”

Életem legjobb döntése volt, hogy visszamentem a szigetre, pedig minden másképp alakult, mint ahogy vártam. Tartottam tőle, hogy gyengíteni fog, de lelkileg és fizikailag is megerősített. Sikerült elérnem azt is (mosolyog), hogy már egy percig is tudok kézen állni, most is rendszeresen használom a fordított testhelyzetet feszültségoldásra. Ahogy – úgy a második, harmadik hét táján – lecsillapodtam, elcsendesedtem, és megéreztem a végtelen nyugalmat, eldöntöttem, hogy megcsinálom a játékfilmet. Természetfilmet már készítettem a Tiszáról és a Tisza-tóról, mert küldetésemnek érzem, hogy közelebb hozzam az embereket a természethez. Reményeim szerint ha közelebb kerülünk hozzá, akkor talán természetessé válik, hogy jobban vigyázzunk rá. Ezt bizonyítja az is, hogy az emberek lelkesen csatlakoznak a szemétgyűjtési akciókhoz. Tehát a filmezés nem volt tőlem idegen, volt már kamera a kezemben, és autodidakta módon vágni is megtanultam. Nem szégyellek kérdezni, tanulni. Most azonban forgatókönyvíróként, rendezőként és szereplőként is helyt kellett állnom. A filmben „csak” magamat kellett adnom, el kellett feledkeznem arról, hogy ott a kamera. Néha természetesebben viselkedtem a kamera előtt, mint az életben.