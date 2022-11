– Húsz éve annak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hívó szavára százával alakultak a polgári körök 2002-ben. Ekkor szerveződött az Egri Végvár Polgári Körök Egyesülete is. Az elmúlt két évtizedben bármikor, amikor nem értettünk egyet az aktuális politikai eseményekkel, akkor felszólaltak és tüntetést szerveztek. Jelenleg ötven tagunk van körülbelül. Aktívan tartjuk például a kapcsolatot a külhoni magyarokkal. Sok éve a szürtei általános iskolával is kapcsolatot ápolunk, karácsonykor rendszeresen szeretetcsomagokat juttatunk el nekik, s a szürtei tanárok az eseményen is képviselik a települést – elevenítette fel Csákvári Antal Elnök a húszéves évfordulón pénteken, a Bartakovics Béla Közösségi Házban. A jelenlévők egy kisfilmmel elevenítették fel az elmúlt évek tevékenységét, közös eseményeit, majd Dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke Orbán Vikor miniszterelnök szavait tolmácsolta.

– Ma is felemelő visszagondolni azokra a hónapokra, amikor a 2002-es választási veszteség után százszámra alakultak polgári körök. Azóta kétharmados győzelmek, sok százezres békemenetek mutatják a polgári körök mennyit tettek a hazáért. Egernél megfelelőbb helyszín nincs is ennek ünneplésére, hiszen nem nagyon találni olyan várost, ahol mélyebben gyökerezik a haza védelme mint Egerben – fogalmazott levelében a miniszterelnök.

Az eseményen részt vett dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője, Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, a helyi Fidesz tagjai, valamint a városban tevékenykedő civilszervezetek képviselői is.