Szerinte az egri esetben a gátak lebontása nem oldja meg a problémát, ehhez a város területén megtelepedett hódokat is be kellene fogni és áttelepíteni.

– A kérdés, hogy hová? Úgy vélem, inkább meg kellene tanulnunk együtt élnünk ezekkel az állatokkal, ahogy a hegyeinkben újra megtelepedő farkasokkal, vagy az erre kóborló medvékkel is! Egyébként a vizes élőhelyek természetes, vagy a természetközeli állapotának visszaállítása nemcsak környezeti, hanem akár anyagi hasznot, jelentős turisztikai bevételt is hozhat, ahogy az például a Holland-Belga határon folyó Maas folyó esetében is történt, ami ma a zöldturizmus egyik legvonzóbb célpontja – fogalmazott Komlósi Csaba.