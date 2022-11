– Élelmiszer adományokat szeretnénk gyűjteni, hiszen az adventi időszakban hatványozottan fontos, hogy egymás felé forduljunk, segítsük embertársainkat. A jótékonykodás nem mai találmány, ha az adakozó jó szívvel ad, akkor segíti az Isten – mondta dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő péntek reggel sajtótájékoztatón a Polgárok Házában.

– A rászorulók érdekében december 10-ig gyűjtjük a felajánlásokat, a tartós élelmiszereket. Ebben a kezdeményezésben mellém álltak a környék polgármesterei is, illetve néhány egri szervezet is. A településvezetők majd helyben koordinálják a gyűjtést. December tizedikén pedig mindent átadunk az egyházmegyei karitásznak, hiszen tevékenységük révén ők jól ismerik, kik a rászorulók, s kinek mire van a legnagyobb szüksége. azt látom, hogy nagy a buzgalom azokban akik kapcsolódtak a a kezdeményezésemhez. Kérem minél többen csatlakozzanak a lakosság köreiből is ha megtehetik, s mindezt tekintsék szolgálatnak, nem csak a rászorulóknak segít az adományozás, hiszen az adakozók is gazdagodni fognak lélekben! – fogalmazott. Hozzátette, hogy minden településen igyekeznek gyűjtőpontokat kialakítani, Egerben pedig a Polgárok Házában biztosan lesz leadóhely.

Kitért arra is, hogy a sajtótájékoztató után azonnal a fővárosba indul, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szakembereivel találkozzon, bemutatják ugyanis az elkerülő új nyomvonalát.

– Az egriek számára a várost elkerülő út megépítése talán mindennél fontosabb. Ez nem egy önkormányzati feladat vagy beruházás. Ez egy állami beruházás. Szakkérdesekről van szó, a nyomvonal meghatározása is. Önkormányzati, de talán kormányzati cikluson is átívelő. Mindent meg fogok tenni a megépülése érdekeben. Szeretnék köszönetet mondani az egrieknek, akik fontos észrevételeket tettek a nyomvonal kidolgozásához. Minden fenntartható, megoldható javaslatot beépítenek a szakértők, ma pedig ismertetik a nyomvonalat – mondta.

Az adománygyűjtéshez készült egy Facebook oldal, amely folyamatosan frissül az elérhetőségekkel, aktuális hírekkel, gyűjtőpontokkal. Az Egri Polgárok Házán felül hétfőn több gyűjtőpont is meg lesz jelölve, hogy a térség településein élők könnyebben tudják adományaikat eljuttatni.

Az adománygyűjtéssel kapcsolatos információkért az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni: +3620/311-6577.