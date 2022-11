A Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokosa a Miniszterelnökséggel valamint a Katolikus Karitásszal összefogva közös „Civil összefogás a kárpátaljai közösségekért!” – adventi adománygyűjtésbe kezdett a kárpátaljai óvodák, iskolák, gyermekotthonok számára. Jordán Péter, a Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője a témában tartott keddi sajtótájékoztatón elmondta, a Kőrösmezőn található 1. számú magyar óvoda számára várják a felajánlásokat.

– Játékokat, színes kartonpapírokat, foglalkoztató eszközöket, ceruzákat, zsírkrétákat lehet leadni, erre volna szükségük. Heves megyében Gyöngyösön és Hatvanban is van gyűjtőpont az egrin kívül. November 28-án zárul a gyűjtés, ezt elvisszük Miskolc mellé az ottani gyűjtőpontra, innen a Katolikus Karitász szállítja tovább – tette hozzá.

A sajtótájékoztatón szólt a Nemzeti Együttműködési alap 2023-as pályázatairól is.

– A háború és az ezzel járó recessziók miatt valószínűsíthetően nem biztosít annyi lehetőséget a civil szervezeteknek, mint eddig. Valószínűsíthető, hogy 2023-ban komoly pályázati források nem lesznek elérhetőek, ez 2024-ben változhat pozitívan. Egyedüli forrás a Nemzeti Együttműködési alap kiírása. Az elnyert összeget működésre, és most rezsiköltségekre is felhasználhatják a civil szervezetek. Arra biztatunk minden érintettet, hogy pályázzanak – tette hozzá Jordán Péter.