– December 1-je és 24-e között minden este felgyulladnak a fények a település valamelyik házának, épületének ablakában, naponta egy-egy újabb ablakon – számolt be a kezdeményezésről Hordósné Kovács Krisztina polgármester. – Karácsony közeledtével napról napra egyre több ház ablaka öltözik díszbe, míg végül szentestén mind a 24 ablak egyszerre ragyog ünnepi fényekben.

Az ablakok fényeinek felgyúlása ajándék a közösség minden tagjának, ahogyan az adventi kalendárium sorra kinyíló ablakocskái – annak is, aki díszíti, annak is, aki látja és megcsodálja, a falu utcáin sétálva – írta a községvezető, hozzátéve: idén újdonságként nagyon örülnének annak, ha azzal is kiegészíthetnék az adventi kalendáriumunkat, hogy esténként, aki kedvet érez, egy ablakfelfedező séta során keresné meg az aznap este 18 órakor felgyúló fényeket. Az ablakdíszítők pedig – ha tehetik, – egy kis vendégváró aprósággal várnák az arra sétálókat: meleg tea, aprósütemény, beszélgetés az udvaron, a kapuban, esetleg kellemes közös, kora esti séta a várakozás napjaiban.

– Természetesen az ablakok megkereséséhez segítséget adunk az utcák megjelölésével, ahol az aktuális ablakokat keresni kell majd. A díszítés a jelentkezők fantáziájára, kreativitására van bízva. Egyetlen kikötés, hogy az adott adventi nap száma legyen feltüntetve az ablakon – mondta Hordósné Kovács Krisztina.

A jelentkezőket Sós Henriettánál, a 06 30 273-3739-es telefonszámon várják. A kész ablakokról készített fényképet a község közösségi oldalán közzéteszik majd.