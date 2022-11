A ráérő emberek egy-egy csoportja időnként kitalál valamit, amiről úgy gondolja, szüksége lehet rá a célközönségnek. Itt van példának a Collins Dictionary nevű képződmény, amely minden naptári év vége felé kiad egy listát a figyelemreméltó szavakról. Aztán szűkítik a lajstromot tíz szóra, hogy ezekből lexikográfusok, szerkesztők, marketing- és reklámszakemberek csapata eldöntse, melyik lesz az év szava. Nos, ez a díszes társaság úgy határozott a 2022-es versenyben, hogy ez a szó a permakrízis.

Amikor először olvastam, mire jutottak, az összes nyelvtudásomat – beleértve az oroszt is – előszedtem, s bevallom, szembesülnöm kellett titkolni próbált tudatlanságommal. Az elsőre is lejött, már csak a krízis miatt is, hogy főnevet sikerült választaniuk az okosaknak. De azért már meg kellett szenvednem, hogy kiderítsem, mit takarhat a kifejezés. Nos, ezt: „az instabilitás és a bizonytalanság elhúzódó időszaka, különösen egy katasztrofális eseménysorozat eredményeként”.

David Shariatmadari író (kövezzenek meg, nem tudom, ki ő!) meg is magyarázta Collinsék weboldalán: „a permakrízis azt a szédítő érzést testesíti meg, amikor az egyik negatív eseményből a másikba lépünk. Közben pedig azon töprengünk, milyen új rémségek leselkednek még ránk.”

Figyelemmel erre a szédítő érzésre, s átvéve a társaság logikáját, megkockáztatok egy jóslatot. Ha ilyen tempóban szaporodik a hülyeség, 2023-ban az agyrém lesz az év szava.