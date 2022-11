– A Zenei könyvtárosok szakmai napján az egyik fő program a Kokas Klára pedagógia bemutatása. A gyakorlati részén a Szent Imre Katolikus Általános Iskola első osztályosai vettek részt, a módszer elméleti részéről a Kokas Alapítvány két tagja tartott elméleti bemutatót. Továbbá a nap folyamán bemutatják az ultrahangos hanglemeztisztítást, valamint a megújult könyvtár épületét, majd Turay Zoltán könyvtáros vezetésével zenei emlékek nyomába eredünk Egerben. Végül Szalainé Király Júlia, a Dobó István Vármúzeum főmuzeológusa mutatja be Gárdonyi és a zene kapcsolatát a Gárdonyi házban – tájékoztatta portálunkat Zsoldos Marianna, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár zenei könyvtárosa. Hozzátette: a zenei könyvtárügyet két szervezet képviseli Magyarországon, a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének magyar nemzeti csoportja és a Magyar Könyvtárosok Egyesületén belül a zenei könyvtárosokat tömörítő Szervezet. A kettő együtt az egri könyvtárral közösen rendezte meg az eseményt.

– A könyvtár világa nagyon szép és színes. Kívánom mindenkinek, hogy mindig ilyen szép kerek legyen a világ, s azt is kívánom, hogy mindenki egy életre szóló szakmát találjon meg a zenei könyvtáros hivatásban. Mert ez valóban egy olyan hivatás, ami a magánéletben is meghatározó lehetőségeket nyújthat – emelte ki köszöntőjében Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, az egri könyvtár igazgatója.

A Kokas pedagógiáról Blasche Zsuzsanna, a Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány ügyvezetője beszélt részletesebben.

– Dr. Kokas Klárának a zenéből indított komplex művészetpedagógiáját tulajdonképpen már abban a pillanatban lehet alkalmazni, ahogy megfogant a gyermek. A módszer célja, hogy a kicsiket a Kodály módszer alapján megismertesse a magyar népdalokkal, valamint igényes zenebefogadásra nevelje őket. Ez a harmonikus személyiségfejlődéshez és az improvizatív gondolkozáshoz is hozzájárul a komplexitásából fakadóan. A foglalkozáson van egy improvizatív játék népdallal, ami által a kreatív gondolkodás fejlődik. Majd ezt követi egy mozgásos zenebefogadás, aminél a gyerekek zenére megjelenítik vizuálisan is a saját történetüket. Ez lehetőséget ad arra, hogy az adott életszakasz problémáit kiadják magukból, emellett pedig fejleszti a közösséget is – ismertette a programot.