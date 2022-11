Érdeklődésünkre a petőfibányai polgármesteri hivatalban arról kaptunk információt, hogy valóban Petőfibányán keresztül szállítják a karácsonyfát a fővárosba hétfőn, a déli órákban. Éppen ezért forgalomkorlátozásokra lehet számítani, ám az örökzöldet nem az ő településükön vágják ki. Megtudtuk: egy apci illetőségű család válik meg hétfőn a hatalmas, 18 méter magas ezüstfenyőtől, amelyet gazdái 45 esztendővel ezelőtt ültettek el kertjükben.

Az ország karácsonyfáját tavaly is november végén szállították a Parlament elé, a Kossuth térre. Az MTI tudósítása szerint akkor a 18 méter magas, mintegy 4 tonna súlyú ezüstfenyő Veszprém megyéből érkezett a Kossuth térre. Akkor is, ahogy várhatóan most is daruval, tűzoltók segítségével állították be a helyére a terebélyes fenyőfát.