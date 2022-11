Köszönet érte Szabó Zsolt országgyűlési képviselőnek, hogy támogatta elképzeléseinket. A teljes körű kivitelezést, így a földmunkákat, a beton alapozást, a gránit beszerzését, méretre szabását, az urnafal összeállítását a gyöngyösi Horváth-Sírkő Kft. végezte. A pályázatok az urnafalak és a hozzá tartozó alaptest részek kialakítását tartalmazták A további munkálatokat, így a tereprendezést, kavicsos rész és parkoló kialakítását, valamint az új temetőrész körül kerítés megépítését az önkormányzat saját költségvetésből biztosította. Örülök annak, hogy néhány héttel ezelőtt, még mindenszentek és halottak napja ünnepére, megfeszített munkával elkészült az Erőss Út Kft. kivitelezésében a tereprendezés is. Köszönöm a képviselő-testület támogatását, mellyel a pályázati támogatások mellett szép környezetet is ki tudtunk alakítani. Köszönetemet fejezem ki az önkormányzat alkalmazásában álló kollégáimnak, a karbantartó, műszaki csoportban, a közfoglalkoztatásban dolgozó kollégáimnak, akik nem csak az elmúlt hetekben és napokban tették szebbé az urnafal környezetét, hanem a jövőben is gondoskodnak annak méltó, rendezett állapotban való tartásáról. Az elkészült urnafalas temetőrész méltó körülményt biztosít a végtisztességhez, méltóképpen vehetünk majd végső búcsút elhunyt szeretteinktől, továbbá zarándokhely lesz azoknak, akik itt kívánnak emlékezni örökre eltávozott szeretteikre, hozzátartozóikra – összegezte Földi Csaba.