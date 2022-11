Az egzotikus és hajós utakra is van kereslet, kedvelt célpont a Perzsa-öböl, a Karib-térség és az Emirátusok, Zanzibár, Dominika vagy Mexikó. Hozzátette, az energiaválság és az üzemanyagárak elszabadulása megjelenik az utazások árában is, illetve az euróárfolyam folyamatos változása sem hat kedvezően. Pont ezért azt tanácsolja, hogy aki repülővel utazna, jó előre foglaljon, mert a kerozin drágulása a jegyek díjában is megmutatkozik.

Arról is érdeklődtünk, melyek a legégetőbb kérdések, amiket a leendő utazók feltesznek az iroda dolgozóinak.

– A lemondás körülményeire kíváncsiak. Kérdés, mi történik, ha megbetegednének, kórházba is kerülnének, visszakapják-e befizetett pénzüket. Természetesen igen, a biztosításban ez szerepel. Ráadásul az ütemezett befizetés is rendelkezésükre áll, mely lehetőséget ad arra, hogy az utazás teljes összegét egy hónappal a kitűzött indulás előtt kelljen megtéríteni – tudatta.