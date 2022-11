15:45

A szünet után az idegenforgalmi adó mértékének módosítása következett. Ötszáz forintról 580 forintra módosítanák.

– A kidolgozásnál azt tartottuk szem előtt, hogy a nagyobb rendezvényeket 2023-ban is meg kell tartanunk, ehhez pedig forrás kell. Az emelés nem jelentős, a TDM is támogatta, a többletbevételt a rendezvényeken keresztül az idegenforgalomba forgatnánk vissza – mondta Juhász Ádám előterjesztő.

Farkas Attila felidézte, hogy korábban nem támogatta a Fidesz-frakció az adó emelését, most viszont egy válság alatt maguk terjesztik be.

– Ez nem az egrieket érinti, hanem a turistákat. A város népszerű, néha már ki lehetne tenni a megtelt táblát. Velencében ezt úgy oldják meg, hogy az is fizet, aki a városba belép. Nyilván nem azt mondom, hogy ebbe az irányba kell menni, de ha a bevételből rendezvények valósulnak meg vagy tisztább lesz a város, akkor helyesnek tartom az adóemelést – mondta Mirkóczki Zita.

Minczér Gábor javasolta, hogy az emelésből befolyt összeg 70 százalékát az egri turisztikai cégnek, a fennmaradó összeget a város köztisztaságára fordítsák. Javaslatát eluasították, az adóemelést megszavazták. Szünet következik, közmeghallgatást tartanak.

14:27

Az építményadó növelésének ügye következett.

– Utoljára 2011-ben módosult az adónem mértéke. Azóta időszerűvé vált a növelés, és az adórendeletben elavult részek is vannak. A kormány azt várja el, hogy az önkormányzat bevételt növeljen és kiadást csökkentsen. A tegnapi telekértékesítésről szóló hírekre azt mondanám, lehet, hogy szükséges lesz, de önmagában nem elegendő. A kormány mindig is az adócsökkentés pártján állt. A helyi építményadó sem növekszik a lakosság, csak a vállalkozások részére, akik az adókon keresztül tudják növelni a város bevételét. A Heves Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara jelezte, szeretné, ha az adóemelésből származó bevételt az önkormányzat fejlesztésre költené. Nekem sem kellemes az adóemelést benyújtani. A saját vállalkozásom is több adót fog fizetni a városnak, remélve, hogy ez segíti Eger túlélését – mondta Juhász Ádám, előterjesztő.

Dr. Pócs Alfréd arról beszélt, hogy az inflációt és a válságot gazdasági nagyhatalmak mesterségesen generálják.

– Egy kommunizmus épül, ha mi most egy forintot is elvonunk a vállalkozóktól, akkor ezt támogatjuk, ez maga az ördög, évekre kidolgozott terve. Évekre előre ki van dolgozva, hogy megszüntessék a nagyüzemi majd a kisgazdasági állattartást, hogy bevezethessék a genetikailag módosított műhúst. Kérem nézzenek utána, ez egy gonosz terv az emberiség kiirtására. Ne támogassuk a kisvállalkozások sarcolását. A Black Lives Matter mozgalmat is a nagytőke irányította, meg volt beszélve előre, hogy a négerek hova törnek be, szervezett volt az egész – fogalmazott a képviselő.

A képviselők megszavazták az adóemelést.

14:07

A szünet után az Evat Zrt. és leányvállalatai energiatakarékosság jegyében bevezetett intézkedéseiről tanácskoztak. Mirkóczki Ádám elmondta, hogy az Agria Humán Kft. Kivételével egyetlen cég sem hozott áldozatot.

– Elvártam volna az Eger Termál Kft. vezetésétől, hogy nulla közeli bevételnél döntsenek a strand bezárásáról. Az Agria Film Kft. jelenleg rendezvényeket futtat. De a többi cég semmilyen jelentős spórolási javaslatot nem fogalmazott meg. Ha az intézményeken, például óvodákon akarunk spórolni, akkor a cégektől is elvárnám ezt – mondta.

– Ezzel nem értek egyet, hiszen az Evat például egy napi munkavégzés kiszervezésével spórol a fűtésen, igazán jelentős intézkedés ez. Szerintem egyedül a polgármesteri hivatalnál nincs spórolás – mondta Oroján Sándor.

– Szerintem az nem spórolás, hogy egy napot nem dolgozunk – válaszolt a polgármester.

– Az Agria Tiszk összevonása még zajlik, januárban tudunk beszámolni arról, hogyan valósult ez meg. Figyelembe kell vennünk, hogy ezeknek a cégeknek önálló szerződése van villamosenergia és gázszolgáltatásra, különböző lejárati dátumokkal. Az uszodáknál egyértelműen kiszámoltuk, hogy a bezárás nagyobb kiesés mintha nyitva marad. Cáfolnám, hogy semmi sem történik – mondta Juhász Ádám (Fidesz-KDNP), az Energia Veszélyhelyzeti Ideiglenes Bizottság elnöke.

A képviselők elfogadták az eddig bevezetett takarékoskodási intézkedéseket.

12:40

A képviselők még a szavazás előtt kézfeltartással jelezték, ki, melyik megoldást javasolja. Nyolc-nyolc volt az állás, Sós Tamás nem szavazott.

– Ha te lennél a polgármester te mit csinálnál? – kérdezte a polgármester. Sós Tamás szerint nem lehet teljes magabiztossággal kiállni most egyik megoldás mellet sem. A fix ár most magasabb vagy alacsonyabb is lehet a változó árnál.

Juhász Tamás irodavezető szerint a változó ár jelenthet száz millió forintos megtakarítást. A képviselők megszavazták az MVM ajánlatát.

12.15

Földvári Győző kiemelte, hogy mindenképp felül kell vizsgálni a lekötött mennyiségeket, hiszen vannak olyan intézmények, amelyek a harmadát fogyasztják a rendelkezésre állónak.

A fenti árak csupán az energiaárra vonatkoznak, a szakiroda jelzése szerint ezen felül még több mint ötszáz millió forint rendszerhasználati díjra is számítania kell a városnak. Mirkóczki Ádám közölte, hogy az MVM árajánlatán kívül a másik kettő érvénytelen és a jövőben is csak az MVM fog érvényes árajánlatot adni.

Minczér Gábor azt mondta, egyrészt a rendőrség sem támogatja a közvilágítás lekapcsolását, másrészt a lakosság egész biztosan felháborodna ezen.

Dr. Pócs Alfréd szerint nem kellene már most a közvilágítás lekapcsolásán gondolkodni, mivel, ha valamilyen bűncselekmény történik emiatt, akkor a képviselők lesznek a felelősek.

Oroján Sándor javasolta, hogy ha nem írnak ki új, fix áras szerződést, akkor fogadják el ezt a változó áras ajánlatot az MVM-től.

Minczér Gábor alpolgármester felidézte, hogy a megyei jogú városok ülésén Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is változó árat javasolt. Földvári Győző szerint meg kellene nézniük, hogy milyen fix árat kapnának most, dr. Pápai Ákos is ezen a véleményem volt.

Mirkóczki Zita szerint egységesen kellene dönteni, hogy később ne mutogassanak egymásra a képviselők, ha a döntés nem jól sül el.

11:52

A zárt ülés után a villamosenergia közbeszerzésével folytatódott a közgyűlés. Ezt a polgármester szerint azért tárgyalja a közgyűlés, mert nagyon magas árajánlatokat kaptak.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 234,386 forintért adna egy kilowattóra áramot, az E.ON 242,339 forintért, a CYEB Energiakereskedő Kft. 183,162 forintért. A közvilágításra 169,3 valamint 183,077 és 183,162 forintos ajánlatokat tettek a fenti cégek. Mirkóczki Ádám hangsúlyozta, az is kérdés, hogy fix vagy változó árú szerződést kössenek, illetve lehetőség az is, ha új közbeszerzést folytatnak le.

Juhász Ádám arról érdeklődött, hogy a lekötésre tervezett mennyiségnél már az intézményi takarékoskodást figyelembe vették-e.

– Ha a közvilágításon például tíz, húsz százalékos megtakarítást tudnánk elérni, ha a legkevésbé frekventált helyeken és időpontokban lekapcsolnánk. Előbb kellett volna a takarékosságról dönteni. Szerintem csökkentsük a mennyiséget húsz százalékkal, és akkor onnan még lesz 80-120 százalékos mozgásterünk – javasolta Oroján Sándor.

11:29

A Média Eger Kft. ügyvezetői pozíciója került napirendre. Oroján Sándor kifejtette, úgy tudja, hogy a munkavállalók körében félelem alakult ki a cégnél az elmúlt hetekben.

Farkas Attila alpolgármester közölte, hogy hallotta, Mirkóczki Zita tanácsnok az imént felszólaláson kívül azt mondta, a főépítész azt sem tudja hol van Eger.

– Ez hogy jön ide? Most mi is álljunk fel minden egyes alkalommal amkor ti gúnyolódtok valakin – kérdezte.

A képviselők megszavazták az új ügyvezetőt, Kereki Gergelyt, majd zárt ülés következik. Az Evat Zrt. igazgatótanácsában tervezett személyi változásokat tárgyalják.

11:00

– Most szerintem néhányan nem értik, hogy jelenleg a véleményezés a konkrét feladatunk november végéig. Kapunk két módosított nyomvonalat, bár talán inkább egy belsőt és a hibrid megoldást. Most véleményt kell mondanunk, hiszen a következő lépés már az lesz, hogy megszületik a döntés és nekünk rendezési tervet kell módosítani – hívta fel a figyelmet Oroján Sándor.

Mirkóczki Ádám Eger polgármestere

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– A tervezőknek még van 100 méter mozgástere, ami nem kevés, sokaknak nem mindegy, hogy száz méterrel megy közelebb a háza mellett vagy messzebb az út. Ha minden tökéletesen megy, akkor 6-8 év a megvalósulás. Jövőre a környezeti hatástanulmány készülne el, a tervek után kisajátítás következik, ez szintén nem rövid folyamat. Valójában három nyomvonalról beszélünk, és a hibrid megoldás sok lakossági panaszt kezelne. Az út segítene a városon, erről talán nincs vita. Konszenzus kellene, hiszen, ha azt látják, hogy itt vita megy a projektről, akkor a forrást elviszik máshová – mondta a polgármester. Kifejtette, szerinte az előterjesztés elhamarkodott. Úgy gondolja, népszavazást kellene tartani az ügyben.

Keresztes Zoltán nem támogatta Mirkóczki Ádám módosító javaslatát, hogy most tartsanak népszavazást. A polgármester szerint azért, mert fél a népszavazásról.

– De hát benne van Keresztes Zoltán előterjesztésében, hogy ha úgy dönt a tervtanács, ami az egrieknek nem tetsző, akkor népszavazás lesz – reagált Mirkóczki Zita.

A képviselők szavaztak, Mirkóczki Ádám módosítójára nemet mondott a többség. Döntésük szerint a közgyűlés állást foglal az egri elkerülő út külső nyomvonalváltozata mellett, és kinyilvánítja akaratát, hogy a településrendezési eszközök módosítását abban az esetben támogatja, ha a tervtanács a külső nyomvonalváltozatot javasolja elfogadásra. A belső nyomvonalváltozat tervtanács általi támogatása esetén a településrendezési eszközök módosítása csak a tárgyban tartott érvényes és eredményes népszavazást követően kezdődhet meg.

10:25

Sós Tamás és Keresztes Zoltán is autórongálásokról számolt be az egri rendőrkapitánynak a felsővárosban.

A rendőrkapitány válasza szerint a környéken minden gépkocsi rongálás ahhoz a fiatalhoz köthető, akinek káros tevékenységéről már beszámoltunk néhány héttel ezelőtt.

– Nem volt lehetőség reagálni Pajtók Gábor performanszára. Úgy tűnik ő nem az egrieket akarja képviselni, hanem a kormányt akarja képviselni Egerben. Papol nekünk az együttműködésről, de napirend előtt felszólal majd elment. Miért nem most a napirendnél kezdeményezett párbeszédet? Nem alkalmas arra, hogy képviselje az egrieket – mondta dr. Pápai Ákos (Mi Hazánk Mozgalom).

Bódi Zsolt (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta, ő az egrieket és továbbra is a külső nyomvonalat támogatja.

– Nekünk az egrieket kell képviselni, mindenáron – fogalmazott.

Juhász Ádám (Fidesz-KDNP) szintén a külső nyomvonal mellett érvelt.

– Több fórum volt már, az egriek a külső nyomvonalat támogatják. Idejön Pajtók úr és ugyan nem mondta ki, hogy a belső nyomvonalat támogatja, de hangsúlyozta, hogy a NIF-nél micsoda szakemberek vannak. Nem értem, hogy miért nem az egriek akaratát képviseli – mondta Mirkóczki Zita tanácsnok (MSZP).

Komlósi Csaba (független) arról beszélt, hogy az elkerülő nem fogja önmagában élhetővé tenni a várost, nem oldja meg a közlekedési problémákat.

– Sőt valószínűleg több autót jelent majd. Ez egy zsákutca hosszútávon. Próbálkozhatunk az áteresztő képesség növelésével, de nem ez lesz a megoldás, hanem a közösségi közlekedés fejlesztése – hangsúlyozta.

Keresztes Zoltán elmondta, mindenképpen több autót vonna el a belső nyomvonal a városból, ez mellette szól, de a városban élők nyugalma a külső mellett.

– Mindenképp a hegytetőre kellene tenni a külső nyomvonalat. Az út meghatározza a város későbbi képét is, a városhatárt – emelte ki.

– Ne kérjünk Pajtók Gáboron olyat számon, amit nem lehet. Ő napirend előtt szólhat hozzá, itt volt, elmondta a meglátásait, nagyon aktív az elkerülő ügyében – mondta Oroján Sándor.

– Ugyanakkor a válaszadók több mint 75 százaléka a külső nyomvonalat támogatja. Mi azt javasoljuk, hogy az önkormányzat nyilvánítson véleményt az ügyről – tette hozzá.

Dr. Pápai Ákos szerint igenis lenne Pajtók Gábornak tanácskozási joga, de nem hajlandó párbeszédbe bonyolódni, vitázni.

Minczér Gábor alpolgármester szerint meg kellene kérdezni az egrieket, népszavazást javasolt, hiszen nagyon kevesen tiltakoznak a belső ellen a teljes lakossághoz képest. Hangsúlyozta, a döntés a következő évszázadban meghatározza Eger életét.

09:50

Kovács Cs. Tamás (Fidesz KDNP) képviselő elmondta, hogy sürgősségi indítványt nyújt be, ugyanis a nyitott uszoda üzemeltetését az Eger Termál Kft.-től átvenné a vízilabda klub.

Mirkóczki Zita (A városért) jelezte, hogy Mirkóczki Ádám polgármester színházi közös fenntartói szerződésmegkötésre vonatkozó előterjesztést le kellene venni napirendről, hiszen azt nem tárgyalták meg megfelelően bizottsági ülésen. A képviselők ezt megszavazták.

Mirkóczki Zita, a Városi Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottság elnöke, a Városért frakció önkormányzati képviselője

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Csetneki Attila (Fidesz-KDNP) szerint jogsértő az az előterjesztés, amely szerint közel kilencven millió forintos támogatást követelne vissza az önkormányzat az Egri Vizilabda Klubtól. Mirkóczki Ádám szerint erről szó sincs és tárgyalni kell a szerződésszegést, de a képviselők a levétel mellett szavaztak.

Földvári Győző tanácsnok visszavonta az óvodák összevonásával kapcsolatos előterjesztést.

Keresztes Zoltán kérte, hogy az elkerülővel kapcsolatos előterjesztés az elő napirendi pont legyen, hiszen a tegnapi lakossági fórumról sokan jelen vannak, kíváncsiak a képviselők reakciójára.

Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) frakcióvezető is ezt javasolta, hozzátette, utána következzenek a személyi ügyek, majd az energia veszélyhelyzeti döntések. Ezt megszavazták a képviselők.

09:20

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő felszólalt a közgyűlés előtt. Elmondta, nem mindennapi időket élünk, hiszen a szomszédos Ukrajnában dúló háború a magyar családokat is érinti.

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– Számomra ez azt jelenti, hogy össze kell fogni, közösen kell tenni a válság hatásainak legyűrésére. Ennek érdekében együtt kívánok működni a polgármesterrel a képviselőkkel, hogy olyan tervet fogadjanak el, amely a kormányhatározatnak is megfelel és a jövőben megfelelő alapot ad egy esetleges támogatási döntéshez – mondta.

Hozzátette, kéri, csatlakozzanak a Segítek jótékonysági Akcióhoz, hiszen sok rászoruló él a városban is.