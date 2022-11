– Az esős idő összességében nem okoz gondot az etetésben. Számos helyre eljuthatunk a terepjáró autókkal, illetve traktorral is, de kisebb távolságon belül vállon, kézi érővel is elvihető az adott zsákolható takarmányféleség. A másik elterjedt etetési forma az automata etető létesítése. Ez egy függesztett, szemes takarmányt tartalmazó hordó, melynek része egy akkumulátorral működő kiszóró fej. Ennek segítségével több héten keresztül is biztosíthatjuk az állatok etetését, a rosszul megközelíthető területen is. Fagy beállta előtt pedig lédús takarmány kijuttatására is van lehetőség – közölte portálunkkal Vigh Ilona, az Egererdő Zrt. kommunikációs és közjóléti vezetője.

Vigh Ilona kifejtette a téli etetés nehézségeit, s annak lehetséges megoldásait is. Elmondta, hogy az automata szórók segítségével biztossá tehető a mindennapi etetés. Extrém téli időjárásban, 40-50 centis hóban, az etetőhelyek megközelítése akadályba ütközhet, és a magas hóborítottság esetén már nem tudja kikaparni a vad a földről, földből a táplálékot. Ekkor a traktor az etetésben, illetve a hó eltakarításában is fontos szerepet tölt be. A vad által legjobban járt etetőkre a vezető utakról szükséges elkotorni a havat, hogy e helyeket a vad a legínségesebb időszakban is látogathassa. Lédús takarmány kijuttatása télen már nem szerencsés, mivel megfagyhat és bélgyulladást okozhat a vadnak. Lédúsként egyedül a cukorrépa alkalmazható a hideg napokon, s emellett a szemes és legfőképpen a szálas takarmány elengedhetetlen.

- Valamennyi társaságot érint a takarmányárak növekedése, de ezzel együtt a minőségére is szükséges odafigyelni. Amennyiben felelősen szeretne valaki vadgazdálkodni, annak ajánlott a drágább és minőségi takarmány beszerzése. A jobb minőségű táplálékkal ellátott vadállománynak jobb a kondíciója, egészségesebb trófeát fejleszt, amiből a vadászatra jogosultnak nagyobb bevétele származhat, így könnyebben kezelhető az árak emelkedése - magyarázta.

- Amennyiben az olcsóbb takarmányra esik a választás, így is több termék közül választhat a vadgazdálkodó, mint például a törtszem, az ocsú, a szilázs és a szenázs. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a szemes, és különösen a törtszem és ocsú vásárlását és etetését előzze meg a takarmány bevizsgálása, mert az idei évben különösen magas lehet a takarmányok aflatoxin fertőzöttsége, ami a vad súlyos mérgezését okozhatja. A takarmányozás mellett nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb vadföldet létesítsék a gazdálkodók, ahol a megtermelt kultúra kizárólag a vad számára eleségként kerül hasznosításra – emelte ki a kommunikációs és közjóléti vezető.