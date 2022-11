A Hatvan és Salgótarján közötti, 81-es számú vonal ismerői – akik a Facebookon külön csoportban osztják meg egymással tapasztalataikat – egyéb, kisebb-nagyobb változásokat is felfedeztek az új menetrendben. Mindenekelőtt örömüknek adtak hangot, hogy a korábbi járatszámokhoz képest nem terveznek vonatokat kivenni, igaz viszont, hogy több sem lesz – írják. Emellett felhívták a figyelmet arra is, hogy egyes szerelvények a korábbiakhoz képest pár perccel előbb indulnak, igazodva egyebek mellett a jövőben Hatvanban is megálló Intercity vonatokhoz.