– A technika fejlődésével leegyszerűsödött a vásárlás. Csak bepötyögjük az internetes keresőbe a kívánt áru nevét vagy paramétereit, és már válogathatunk is a szállítók között. Az üzleti élet rohanó világában már számomra is szinte elképzelhetetlen számítógép és internet nélkül dolgozni. A speciális programok használatával az árucikkek és alkatrészek keresése, a raktárkészletek kezelése, a könyvelés, az adóbevallás, a pénzügyek lebonyolítása könnyebb, gyorsabb, sőt, legtöbbször csak így lehetséges. Vállalkozóként, sajnos, az előnyein kívül a hátrányait is egyre jobban tapasztalom. Képzeljünk el egy kis települést – elég sok van az országban –, ahol optimális esetben található vegyesbolt, kisebb-nagyobb abc, gyógyszertár, mezőgazdasági bolt, különféle kistermelők, esetleg papír-, írószer-, vagy éppen iparcikk-, kerékpárbolt, gumi-, autószerelő műhely, kis tüzép. Ezek a boltok, műhelyek, kistermelők a szűkebb környék lakóira támaszkodva működnek. De ez fordítva is igaz, a környék lakói számítanak a helyi vállalkozókra, boltokra, termelőkre. Ez az állapot ideális esetben egyensúlyban van, de nagyon könnyű kibillenteni a rossz irányba. Ha a lakosok nem mennek a helyi boltba vásárolni, és helyette az interneten vagy a legközelebbi városban lévő multi bevásárlóközpontban bonyolítják a beszerzéseik nagyobb részét, előbb-utóbb a helyi kis boltok, szolgáltatók forgalom hiányában bezárnak. Azután szidjuk a saját településünket, hogy nincs egy normális üzlet vagy vállalkozás, minden apróságért be kell menni városba – fogalmazott Mátrai Géza.