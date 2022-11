Nemcsak Eger gimnáziumaiból, de távolabbról is érkeztek a versenyzők, felkészítő tanárok. A versenyen a diákok igen színes palettáról válogattak, hiszen az Ómagyar Mária-siralomtól a klasszikusokon át kortárs költők, írók alkotásait is megszólaltatták. A szavalatokat Gál Ildikó tanárnő, Somodyné Jámbor Ildikó és Doktor Virág értékelte. A színvonalas előadásoknak köszönhetően a zsűri több első, második és harmadik helyezést, különdíjakat ítélt oda.

Vers kategóriában első lett Csikós Dániel, az iskola tanulója, s Godó Brenda Gyöngyi, Hatvani Bajza József Gimnázium diákja. Próza kategóriában Madarász Emese, az Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola és Theisz Maura, a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium tanulója bizonyult a legjobbnak.

Pénteken megkoszorúzták az iskola névadójának szobrát, majd Ignácz Balázs főispán mondott köszöntőt, aki harminc évvel ezelőtt maga is az iskola falai között fejezte be középiskolai tanulmányait. Rázsi Botond igazgató elmondta, ilyenkor díjazzák az év tanárát is, aki Sillei Péterné Kotán Szilvia lett ez alkalommal, a Pro Schola díjat is átadták, ezt nyugdíjas fizika-kémia tanáruk, Utassy Jolán kapta.Az eseményen búcsúztak a kollégium vezetőjétől, Dudás Mátyásnétól is.

– Megválasztottuk a legSZÖSZösebb diákot is, amely a Szilágyi Öregdiákjai Szövetsége elismerése, annak a diáknak jár, aki a legtöbbet tette az osztály a és az iskolája közösségéért. Idén ezt Virágh Fanni 12 E osztályos tanuló kapta, aki az Arany János Tehetséggondozó Program tagja is. Az Eger Sikeréért Egyesület három diákunknak adott ösztöndíjat, iskolánk pedig huszonnégy diákot jutalmazott ösztöndíjat. Volt diákjaink, Halmos András, Besenyei Csaba és Káli Gergely, illetve a Legényes Zenekar adott műsort. Szintén pénteken lesz a Szilágyi Baráti Kör gyűlése valamint az Erzsébet Bál, melyen végzőseink palotást, standard és latin táncos műsort adnak. Idén először az eseménnyel összefűztük a gombtűzést is – részletezte.