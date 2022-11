– A hétvégén három olyan messenger üzenetet is kaptam, ahol a tüdőröntgenen kétoldali egész lebenyre kiterjedő tüdőgyulladást és tejüveghomályt is leírtak – számolt be Facebook-oldalán Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos.

Mit jelent ez? Féljek vagy figyeljek?

– A covid elején, amikor a nehéz helyzetbe kerülés esélye 20-25 százalék volt, akkor a röntgenképet a tejüvegszerű homályok uralták. A delta, omikron variáns óta tejüveghomályt nem láttam leírva, viszont egész lebenyre terjedő tüdőgyulladást igen. Most, hogy a kettő együtt lehet jelen, a következő lehetőségeket veti fel: más vírusok is okoznak tejüveghomályt – fogalmazott.



– Tehát most vagy egyszerre több alvariánsos covid, vagy covid+ egyéb vírus is jelen van a megbetegedettek szervezetében – veti fel a kérdést a doktornő.

Mint írta, később derül ki, hogy beköszöntött az influenza vagy a covid bedurvult be.

— Ha valaki lázas, köhög, torka fáj figyelje az oxigénszintjét oxigénszaturációmérővel! Ha nincs, kérjen. Ha nincs láz, esetleg csak hőemelkedés van, de a pulzus száz feletti, akkor elképzelhető, hogy köhögés nélkül is zajlik valami a tüdőben. Ha időben észreveszed, felkeresel egy covid ambulanciát, mert most is vannak, akkor az, a betegség kimenetele szempontjából sokat jelenthet – írta Mangó Gabriella.