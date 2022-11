Na szóval, közélet. Lakóhelyemen képviselő-testületi tag vagyok, s csupán egyetlen ülést hagytam ki a gyógykezelésem következtében. Emellett vannak önként vállalt feladataim is, amiknek ugyancsak igyekeztem eleget tenni, ha nem is a korábban megszokott intenzitással. Ilyen például a karácsonyi készülődés: amióta képviselő vagyok, Selyp legforgalmasabb helyén, a négyes útkereszteződésben minden évben feldíszítünk egy fenyőfát, amire a helyi gyerekek is ráaggathatják a köznek szánt kis ajándékaikat, egy-egy díszt, plüssállatkát, szaloncukrot. Tudják, milyen jó érzés látni az örömüket? Teszünk ki karácsonyi üdvözlőtáblát is (Áldott karácsonyt, Selyp!), „Hozd és vidd” ajándékozást szervezünk – játékok, könyvek, ruhaneműk gyűlnek össze a közeli padokon, amikből aztán az arra járók válogathatnak –, de anyagilag is igyekszünk segíteni a rászorulókon. Mindezek megvalósításában nagymértékben számíthatok igazi lokálpatrióta segítőimre, akik nevét felsorolni sem lenne könnyű, olyan sokan vannak. Jó kis közösség kovácsolódott össze az elmúlt pár év során, maradjon ez így még időtlen időkig! Tavaly – akkor már tartott a gyógykezelésem – rengeteg terhet levettek rólam, és mindezt azzal is „tetéztük”, hogy idén tavasszal húsvéti dekorációval is készültünk. A gyerekek, de bízom benne, hogy a felnőttek is, nagy örömmel fogadták az ötletet. Már most jelzem, hogy a következő időszakban sem adjuk alább, nemsokára például ismét szervezünk hamisítatlan selypi karácsonyi hangulatot!