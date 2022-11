– Orvosként nem a legkönnyebb utat választotta, ami a szakirányt illeti…

– Ukrajnában például a tüdőgyógyászat egyenesen a tébécével vagy a tüdőrákkal azonos, azaz nem túl kedvelt szakma, de a legtöbb kezdő orvos számára máshol is vonzóbb a sebészet vagy a nőgyógyászat. Én is sokat gondolkodtam, mely terület felelne meg leginkább, de amikor átjöttem Magyarországra, eldöntöttem, hogy ahol lehetőség nyílik, azt választom, mert valószínűleg az az én utam. Éppen most, december 3-án lesz 19 éve, hogy Mátraházán vagyok.

– Ennyi, a hivatásban töltött idő alatt bizonyára rengeteget látott, tapasztalt, nem csak sikereket, hanem kudarcokat is. Meg lehet szokni például a halált?

– Megszokni biztos, hogy nem lehet, semmilyen formában. Igaz, a földi élet ezzel jár, a Bibliában is le van írva, de a legfontosabb, hogy orvosként felelősséggel tudjuk kezelni, s amit megtehetünk, azt megtesszük. Igen, előfordul, hogy nem sikerül lezárni magamban valakinek az elvesztését, hiszen emberek vagyunk, nem egyformán kötődünk mindenkihez. Orvosként is elismerem, hogy létezik szubjektivitás; előttem van, amint kezdőként, ha láttam olyan beteget, akiről tudtam, hogy nem lehet rajta segíteni, el is sírtam magam. Ma sem könnyű a hasonló eseteken túllépni, de muszáj. Talán az idő múlása, a napi pörgés is segít, hogy megerősödtem, ma már ezeket „nem viszem haza”, nem álmodom a napi benyomásokkal.

– Orvosnak lenni azon kevés hivatás egyike lehet, amikor délután négykor nem jár le a munkaidő…Ez saját tapasztalatom is, hiszen ha bármikor kerestem valamilyen problémával, vagy felvette a telefont, vagy visszahívott, és ezt már az elején a tudomásomra hozta.

– Ilyen értelemben valóban folyamatos a szolgálatunk, még ha vannak mélypontok is, például a járvány idején, amikor mi is, de a nővérek is igencsak kimerültek voltunk. Előfordul, hogy valamiért felébredek, és eszembe jut, mivel kellene kezelni az egyik vagy a másik beteget, majd pedig megírom az éjszakás nővérnek. Ilyenformán tényleg nem ér véget a munkaidőm, hiszen van egy probléma, amit meg kell oldani, ezért vagyok itt. Mellette édesanya is vagyok, e téren is helyt kell állnom, de ha tudom, hogy valakinek a magam részéről segíthetek, megteszem.