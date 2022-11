Portálunk információi szerint újfent kényszertakarítást rendelhetett el a Heves Megyei Kormányhivatal abban a Töviskes téri épületben, ahonnan már év elején is nagy mennyiségű romlott élelmiszert szállítottak el. Kollégánk helyszíni beszámolója szerint daruval emeltek egy konténert az érintett lakás ablakához, a nyílászárókon keresztül pakolták a gyűjtőedénybe a felhalmozott hulladékot. Tapasztalatai szerint a folyosón eleve érezhető volt a szag, de ahogy elkezdték megmozgatni a lakás tartalmát elviselhetetlenné vált a bűz orrot és szájat eltakaró maszkban is. Beszámolója szerint a tulajdonos ugyan együttműködő, de miközben takarították a lakást folyamatosan jelezte, sok mindent megtartott volna inkább. Januárban egyébként kisebb kukákban lifttel szállították le a hulladékot, akkor a lakásból a megbolygatott hulladék közül menekültek a csótányok. Most a darus módszerrel nem kell az egész épületen átszállítani a rothadó élelmiszert és szemetet.

Forrás: AgriaTv/Ládi László