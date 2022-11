Az alpolgármester videója szerint csak tavasszal bontja le a hódgátat a vízügy.

Mint fogalmazott, valóban előfordulhat, hogy a gátat veszélyezteti a hódok tevékenysége, ám emellet rengeteg pozitív, összetett hatásuk van a környezetükre. Kiemelte, sokakat érdekel a hódok sorsa a lakosság soraiból is. Felvette a kapcsolatot az Életfa Környezetvédő Szövetséggel is. Mint ahogy arról már beszámoltunk, elnökök Csathó Tibor kerekasztal beszélgetést szervez annak érdekében, hogy olyan megoldást találjanak amely a vízügynek és a hódoknak illetve az értük aggódó embereknek is megfelelő.