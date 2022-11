Lőrinci északi városrészében nincs szerencséjük az állatokkal az egykori gyári lakótelepeken élőknek. Néhány adalék a közelmúltból: pár éve a volt selypi cukorgyár és környéke területéről patkányinváziót észleltek a lakók, de híradásunk nyomán a terület tulajdonosa azonnal elvégeztette az irtást, így ez a probléma megszűnt. Nem sokkal rá kecskebak ütött tanyát a hajdani cementgyár romjai között; a hatalmas szarvú és szakállú négylábú – „akit” még el is neveztek, méghozzá Süvegnek – sokáig népszerű volt a helyiek körében. Ám amikor egyre bátrabbá vált, és már a gyalogosok meg a kerékpárosok is félve haladtak el a közelében, majd pedig az udvarokba is bemerészkedett, a Hatvani Vadaspark vállalta, hogy elszállítja. Igaz, ezt nem mindenki fogadta örömmel, de a többség szerint jó döntés volt megszabadítani tőle a környéket.

A „kecskejárás” azonban ezzel nem ért véget. Pár hete számoltunk be arról, hogy a cukorgyári területről mintegy harminc mekegő állat csámborgott el rendszeresen, hogy ismét a közeli konyhakertek felé vegye az irányt. Miután ismét jelezték a tulajdonosnak a problémát, az rövid időn belül megszűnt.

Visszatértek viszont a patkányok, ez alkalommal a jó ideje nem működő Zsófia Malom melletti lakásokhoz. Az ottaniak jelezték, hogy egyre több feléjük a rágcsáló, de nem tudják, hová forduljanak, mivel a malom tulajdonosa nem üzemelteti az őrlőüzemet, így vélhetően az irtást sem tartja fontosnak. (A selypiek attól is tartanak egyébként, hogy a patinás, műemlék jellegű épületek rövid időn belül a volt cukor- és cementgyárak sorsára juthatnak, vagyis romhalmaz maradhat a helyükön.)